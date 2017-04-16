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16 Nisan 2017 13:52

Başkan Uğurlu oyunu kullandı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Ferzen Bulum Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı.

Başkan Uğurlu oyunu kullandı

16 Nisan 2017 13:52


Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu eşi Naciye Uğurlu ile birlikte ilçede bulunan Ferzen Bulum Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Başkan Uğurlu, “Bugün bizde herkes gibi vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Çok mutluyuz çünkü bu kadim millet ülkemizin aydınlık yarınları için doğru karar verecektir. Süreç boyunca herkes bir şeyler söyledi. Ama büyük Türk milleti 600 yıl dünyaya hükmetmiş neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Sonuçlar ne olursa olsun başımızın tacıdır. Allah’a şükürler olsun huzur içinde büyük bir katılım beklediğimiz seçim yaşıyoruz. Cenab-ı hak memleket için geleceğimiz için inşallah güzel günlere vesile kılsın. Tüm vatandaşlarımıza da güzel günler diliyorum” dedi.




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