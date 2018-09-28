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Başkan Uğurlu, sanayi esnafının sorunlarını dinledi

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, küçük sanayi sitesi esnaflarını ziyaret ederek vatandaşlarla öğle yemeği yedi.


Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 7'den 70'e toplumun bütün kesimleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Her fırsatta vatandaşların sorularını dinlemeye çalışan Uğurlu, bu kezde küçük sanayi sitesi esnaflarını ziyaret etti. Başkan Uğurlu, sanayi lokantasında iş yerinde öğle yemeği yiyerek esnafların istek ve şikayetlerini dinleyerek sohbet etti.


Başkan Uğurlu, burada yaptığı konuşmada, "Kemalpaşa hepimizin. Toplumun bütün kesimlerinin talep ve isteklerini dinleyip yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Birlikte yönetip, daha yaşanabilir bir Kemalpaşa'yı birlikte meydana getirme düşüncesinde belediye hizmetlerimizi vatandaşlarımıza sunacağız. Biz milletin efendisi değil hizmetkârıyız" şeklinde konuştu.

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