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21 Haziran 2017 11:01

Başkan Uğurlu, şehit aileleri ile iftarda buluştu

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, şehit aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

Başkan Uğurlu, şehit aileleri ile iftarda buluştu

21 Haziran 2017 11:01


Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, şehit aileleri ve protokol üyeleri ile iftar programında buluştu. Park Orman Kemalpaşa Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Kemal Kızılkaya, kurum müdürleri ve şehit aileleri katıldı. Şehit aileleri için düzenlenen iftar programının en anlamlı programlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Uğurlu, şehit ailelerinin kendilerine emanet edilen en kutsi emanetler olduğunu ifade etti.


Uğurlu, "Bu ülke için canlarını gözlerini bile kırpmadan feda eden şehitlerimizin emaneti olan eşleri, çocukları, anne ve babaları bize emanettir. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ve daima yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizler bu vatanı bize emanet eden canını siper eden insanların emanetisiniz. Sizler bizim için çok özelsiniz" dedi.


Başkan Uğurlu, konuşmasının ardından programa katılan şehit aileleri ile yakından ilgilenerek taleplerini dinledi.




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