Başkan Uğurlu, Ulucak Mahallesi sakinleriyle buluştu

Mahalle buluşmaları etkinliği düzenleyerek vatandaşlarla istişarelerde bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Kemalpaşa’yı Birlikte Yönetiyoruz" sloganı ile başlatmış oldukları mahalle buluşmaları kapsamında Ulucak Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Uğurlu, yatırımlar hakkında da bilgi verdi. "Bizim can yoldaşımız millettir ve milletimizle beraber olduğumuz müddetçe bizi bu kadim millete hizmet etme yolundan kimse ayıramayacaktır" diyen Başkan Uğurlu, bir bütün olarak ele aldıkları Kemalpaşa’da her mahalleye olduğu gibi Ulucak Mahallesine de hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Uğurlu, "Kemalpaşa’da belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Kemalpaşa bizim ortak hayat alanımız, ortak sevdamız, ortak geçmişimiz ve ortak geleceğimizdir. Ortak yaşam alanımız olan güzel şehrin incisi Kemalpaşa’mız için daha hayırlı kararlar almak ve şehrimizi birlikte yönetmek için düzenlemiş olduğumuzu ’Mahalle Buluşmaları’ etkinliğimiz kapsamında Ulucak mahallemizin esnaf ve eşrafları ile bir araya geldik” dedi.

Başkan Uğurlu, Ulucak Mahallesine yaptıkları Dibek Meydanı, yol ve peyzaj çalışmaları, düğün salonları, Bilgievi gibi bir çok projenin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, "Kemalpaşa genelinde birçok vizyon ve prestij projeyi de hayata geçirerek Ulucaklı vatandaşlarımız da dahil olmak üzere hizmete sunduk. Arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kemalpaşa’da gerçekleştirdiğimiz projeler sadece ilçe halkının değil tüm şehrin yararlandığı, merak ettiği prestijli yatırımlar oldu. Bu doğrultuda Ulucak mahallemizde hak ettiği hizmetlere kavuştu. inşallah Ulucak mahallemize daha da fazla yatırım yapacağız. Bugün mahallemize yapacağımız yatırımlarla ilgili istişare edip, yatırımlarımızı bu doğrultuda şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Uğurlu sorunları da dinledi

Ulucak halkının doğal gaz, ulaşım, altyapı gibi sorunlara ağırlık verdiklerini hatırlatan Uğurlu, şöyle devam etti:

"Görev ve sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen halkımızın bütün taleplerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın büyükşehir belediyesi, İZMİR GAZ ve ESHOT gibi kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren taleplerine de cevap vermeye çalışıyor en azından vatandaşlarımızla birlikte muhataplarına iletmeye gayret gösteriyoruz. Ulucaklı kardeşlerimizin ulaşım ve doğal gaz ile ilgili sorunlarını da yakından takip edip, hayırlı sonuçlara ulaştırmayı amaçlıyoruz."

Başkan Uğurlu, konuşmasının ardından mahalle sakinlerini dinledi ve sorularını cevapladı.