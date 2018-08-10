Başkan Uğurlu, vatandaşların sıkıntılarını dinledi

Mahalle buluşmaları etkinliği düzenleyerek, vatandaşlarla istişarelerde bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, bu kezde Soğukpınar mahallesindeki vatandaşlarla buluştu. Burada mahalle halkının sorunlarını dinleyen Uğurlu, Kemalpaşa’mızı Birlikte Yöneteceğiz’ anlayışı ile sürekli olarak halkla bir araya geldiklerini söyledi. "Bulunduğumuz yer, makam itibariyle bu şehrin dört bir tarafındaki problemleri çözmek en büyük görevimizdir" diyen Başkan Uğurlu, "Son bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 18 binin üzerinde çoğunluğu hanım kardeşlerimizden oluşan hemşehrilerimizle gönül sofralarımızda bir araya geldik. Mahalle buluşmaları başta olmak üzere, yerel buluşmalar, kahvehane ziyaretleri, ev ziyaretleri ve esnaf ziyaretleri yapıp zaman zamanda kaymakamımızla birlikte bütün kurum müdürlerinin de katıldığı toplantılar ile hanım kardeşlerimiz öncelikli olmak üzere, vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinledik" diye konuştu.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlediklerini belirten Uğurlu, "Hemşehrilerimizin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyip, samimi bir ortamda özellikle hanım kardeşlerimiz, ablalarımız ve annelerimiz sorun ve sıkıntılarını dinledik. Ayrıca bizde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmaya çalıştık. Her zaman halkımızla iç içeyiz, onların dertlerini dinliyor hayır dualarını alıyoruz. Her daim emrinde olmaktan şeref duyduğumuz hemşehrilerimizle gönül bağımız aynı muhabbetle hep var olacak inşallah. Kemalpaşa’da belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gelenekselleşen ’Mahalle Buluşmalarımız’ ile gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizle, Kemalpaşa’mızın geleceği için hasbıhal ediyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin anlatılmasına ve hizmet planımızın şekillenmesine katkı sağlıyor" dedi.

Başkan Uğurlu, konuşmasının ardından mahalle sakinlerini dinledi ve soruları da cevapladı.