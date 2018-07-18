Başkan Uğurlu, vatandaşlarla yakından ilgileniyor

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, şeffaf belediyecilik anlayışını her alanda devam ettirirken, belediye binasında bulunan makamında da en şeffaf şekilde Kemalpaşa’ya hizmet etmeyi sürüdürüyor. Kapısı cam olan ve bekleme salonu ile makamın bir arada olduğu odada hemşehrileri ile bir araya gelen Başkan Uğurlu, makam masası ve koltuğu da kullanmıyor. Makam odasının ortasında bulunan çalışması masasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Uğurlu, kişilerden gelen sorunlara da çözüme ulaştırıyor. Başkan Uğurlu, vatandaşlarla arasına hiç bir zaman mesafe koymadıklarını ifade ederek, "Bizim hemşehrilerimiz ile aramızda duvarlar olamaz. Siyaset yapma gayemiz olan halkımız ile hiçbir zaman aramıza mesafeler koymadık. Bundan sonra da koymayacağız" dedi.

Makam odasının belediye binasının ikinci katının hemen girişinde olduğunu vurgulayan Uğurlu, "Belediye binamızın giriş katı hemşehrilerimizin en çok uğradığı birimlerden oluşuyor. ikinci katının hemen girişinde ise bizim odamız var. Makam olarak kullandığımız yerde duvar yok sadece sekretarya ile bölümü ile aramızda cam var. Yanı bizimle görüşmek isteyen vatandaşlarımız makama geldiklerinde ’başkan burada mı diye?’ sormuyor. Hemen içeri girip bizimle görüşebiliyor. İlçemizde belediyecilik hizmetlerini en şeffaf şekilde yürüterek hizmet üretiyoruz. Bizim halkımızla aramızda gizli saklı hiçbir konumuz yoktur" diye konuştu.

Proje yaparken de halkla istişarelerde bulunduklarını, hatta birkaç kez aynı konu için toplandı düzenlendiklerini dile getiren Uğurlu, "Bir mahalleye hizmet yaparken ilk olarak projemizin taslakları ile birlikte halkımıza gidiyoruz. hemşehrilerimizle istişare edip, projelerimize onlardan bir şeyler katarak şekil veriyoruz. Öyle projelerimiz vardır ki yapılmadan önce üç-beş defa mahalle sakinleri ile konuyu enine boyuna görüşüp öyle karar almışızdır. Bizim başarımızdaki ana sebeplerden biri de budur. Siyaset amacımız halktır. halka hizmet ederken de yine halkımızla birlikte kararlar alarak hizmet ediyoruz" dedi.