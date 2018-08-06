Başkan Uğurlu zabıta personeli ile bir araya geldi

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personelleri ile bir araya geldi. Başkan Uğurlu, zabıtanın yaklaşık 2 asırdır zorlu bir görev yürüttüğünü söyledi. Zabıta personelinin Zabıta Haftası’nı kutlayan Uğurlu, "Sizler yerel yönetimlerin doğrudan halka açılan en etkili yüzüsünüz. Biliyorum yaptığınız görev zor bir görev, zor olduğu kadar da kutsal bir görev. Rahatınızdan tavizler vererek bir beldenin rahatı için çalışıyorsunuz. Tebessüm eden bir yüzle görevinizi yapmanız belediyemizin güler yüzünü halkımıza yansıtıyor. Zabıta birimimizle ve diğer birimlerimizle birlikte yıllardır Kemalpaşalıların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmenin mücadelesini veriyoruz. Bunu başarabiliyorsak ne mutlu bizlere ve ne mutlu sizlere. Zabıta Teşkilatımızın 192’inci kuruluş yıl dönümünü vesilesiyle haftanızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Kutlama programı, tebriklerin ardından toplu halde fotoğraf çektirilmesiyle son buldu.