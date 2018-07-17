Başkan Uğurlu’dan 15 Temmuz teşekkürü

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında, Kemalpaşa ve İzmir Konak Meydanında düzenlenen programlara Kemalpaşalılar yoğun ilgi gösterdi. FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ikinci yılında, 15 Temmuz Kültür Sarayı önünde toplanan vatandaşlar meydanları boş bırakmadı.

Ülkemizdeki birlik ve beraberliği kimsenin bozmayacağını söyleyen Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, “15 Temmuz gecesini şanlı bir tarih sayfasına çeviren ve son büyük destanımızı kanları ile yazan şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, gazilerimiz ile kalbi ülke sevgisiyle dolu olup, sokaklara çıkarak şanlı destanın bir parçası olan milyonlarca vatandaşımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

15 Temmuz’un milletin iradesine, bağımsız yaşama ülkümüze, birlik beraberliğimize ve kardeşliğimize karşı darbe girişimi görüntüsünde ihanet ve işgal girişimi olduğunu bildiren Uğurlu, “O karanlık geceyi aydınlık bir güne ulaştıran 15 Temmuz şehitlerimizin, gazilerimizin ve milyonlarca isimsiz kahraman vatan evladının yazdığı Diriliş Destanı yüzlerce, binlerce yıl sonra bile unutulmayacaktır. Bizler onlara layık olmak için o günde meydanlardaydık, bugünde meydanlardayız. Allah’ın izni ile 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız” diye konuştu.