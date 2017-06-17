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17 Haziran 2017 15:51

Başkan Uğurlu’dan ‘Babalar Günü’ mesajı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, babaların hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarıyla tüm aile fertlerini bağlayıcı olduklarını söyledi.

Başkan Uğurlu’dan ‘Babalar Günü’ mesajı

17 Haziran 2017 15:51


Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uğurlu, “Aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayan babalarımız, aynı zamanda yüklendikleri manevi sorumlulukları da unutmayarak, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasını sağlarlar. Babalar, ailenin birlikteliği, aile içi uyum ve ailenin güvencesini sağlama gibi yerine getirdikleri çok önemli görevlerle, sağlıklı toplum yapısının oluşturulmasına büyük katkılar sağlamaktadırlar. Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcamaktadırlar” dedi.


Başkan Uğurlu, mesajına şu sözlerle devam etti:


“Babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması gerekir. Çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan, ailesinin maddi-manevi ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışan babalar, evlatları için aynı zamanda bir rol modeldir. Bu gibi özel günler, hayatımızın eşsiz parçaları olan babalarımıza sevgimizi yansıtmak için bir vesile olmalı, ancak onlara sevgi ve saygı duygularımızı yılın bir günü değil, her günü göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ailesi, eşi ve çocuklarını geride bırakarak ay yıldızlı bayrağımız ve vatan toprağı uğruna terörle mücadelede görev yapan kahraman asker ve emniyet mensubu kardeşlerimiz olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum.”




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