Başkan Uğurlu’dan çifte mesaj

yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kemalpaşa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, kurtuluş törenlerinin anmanın ötesinde anlama törenleri olduğunu kaydetti. Uğurlu, "Bizler ancak geçmişimizi bilirsek bugünümüze ve yarınımıza yön verebiliriz. 8 Eylül Kemalpaşa’nın, 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşuyla mücadelemiz nihayete ermiştir. Milli mücadele, 600 yıl boyunca dünyaya hükümran olmuş koca bir cihan imparatorluğunun, bu topraklardan sökülüp atılmak istenmesinin neticesinde gerçekleşmiştir. Bu millet nasıl ki Çanakkale’de geçit vermediyse, nasıl ki Kut’ül Amare’de geçit vermediyse, nasıl ki Sakarya ve Dumlupınar’da geçit vermediyse, 15 Temmuz’da da kanıyla bir destan yazarak asla ve asla bu topraklarda geçit vermeyeceğini, bin yıldır var olduğunu, kıyamete kadar da var olacağını çok net bir şekilde ifade etmiştir" dedi.

1071’den beri Anadolu’nun yurt edinildiğini kaydeden Uğurlu, “Bu topraklarda çok ağır bir bedel ödemişiz. Ama dünyaya bir medeniyet destanı yazmış necip bir milletiz. Bu necip milleti bu coğrafyadan atmak istediler. Bu topraklarda bir daha ayağa kalkmamak üzere diz çöktürmek istediler. Bu necip milletin elinden her şeyini aldılar. Bir yokluğa terk ettiler ama bir şeyi bu milletin elinden alamadılar. Bizi bin yıldır bu topraklarda var eden şey; imanımız, inancımız ve vatan sevdamızı elimizden alamadılar" diye konuştu.

"9 Eylül unutulmaz bir zaferdir"

Necip Türk milletinin zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölmeyi tercih edecek bir millet olduğuna vurgu yapan Uğurlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’da yaptığı milli mücadele ve kurtuluşun, 8 Eylül’de Kemalpaşa, 9 Eylül’de de İzmir’de taçlandığını vurgulayan Başkan Uğurlu, “Kurtuluş bizim için 19 Mayıs’tır. Kurtuluş, Erzurum’dur, Sivas’tır. Kurtuluş Sakarya’dır, Dumlupınar’dır. 30 Ağustos’tur. Kurtuluş, 8 Eylül’dür, 9 Eylül’dür ve kurtuluş 15 Temmuz’dur. Bizim milletimiz zillet içinde yaşamaktansa izzet ile ölmeyi, vatan uğruna şehit düşmeyi şereflerin, onurların en üstünü bilen bir millettir. Şanlı bir tarihe sahip olan milletimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan 9 Eylül Zaferinde İzmir’i işgalden kurtararak, bu güzel topraklar üzerinde özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan, bu eşsiz zaferleri bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere; istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.