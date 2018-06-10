Başkan Uğurlu’dan Kadir Gecesi mesajı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, inananlara bağışlanma fırsatı sunan mübarek gecelerde, ibadetlerde, ahlaki yaşantıda, istikrar ve istikametin önemli olduğunun bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, her günün Kadir Gecesi maneviyatıyla yaşanmaya gayret edilmesi gerektiğini açıkladı. Uğurlu, Kadir Gecesinin feyiz ve bereketi bin aydan daha hayırlı olan bir gece olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Kadir Gecesini bu derece değerli kılan en önemli sebep Kur’ân-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, her günü Kadir Gecesi maneviyatıyla yaşamaya gayret etmeliyiz. Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalıyız.”

"Akan kan ve gözyaşının durması için"

Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyulan bu günlerde, özellikle İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının durması, ülkeyi karanlık günlere sürüklemek isteyen şer odaklarının bertaraf olması için Allah’a dua edilmesi gerektiğini hatırlatan Uğurlu, “Ülkemiz için, milletimiz için, çocuklarımız için, daha yaşanılır bir dünya için bin aydan hayırlı bu mübarek gecede, ülkemizde ve tüm dünyada sevginin, hoşgörünün ve huzurun hakim olması en büyük arzumuzdur. Bu duygularla hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.