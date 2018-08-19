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19 Ağustos 2018 10:29

Başkan Uğurlu’dan Kurban Bayramı mesajı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Uğurlu’dan Kurban Bayramı mesajı

19 Ağustos 2018 10:29



Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, bayramların kutlu vakitler olduğunu belirterek bu kutlu vakitlerin bütün Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile olması temennisinde bulundu.



Başkan Uğurlu, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları ve kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Dini bir ibadet olarak kurban ise ‘Allah’a yakın olmak için takdim edilen şey’ anlamında kullanılır. Bu anlamda kestiğimiz kurbanlar bizi Allah’a daha yakın kılmaya vesile olurlar. Kurban Bayramı, Müslümanların hem kendi aralarında hem de toplumun bütün fertleri arasında kaynaşma vesilesidir. Ülkemizde son günlerde yaşanılan sıkıntılı günler ve huzurumuzu bozmak isteyen mihraklara karşı Kurban Bayramının ülkemizin birlik, beraberlik ve istikrarına katkı sağlamasını yüce Allah’tan temenni ediyorum. Bu duygular içinde ülkemizin, gönül coğrafyamızın, tüm İzmirlilerin ve aziz Kemalpaşalı hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu güzel bayramın gerek İslam dünyasına gerekse tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”




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