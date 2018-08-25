Başkan Uğurlu’dan Malazgirt mesajı

yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Malazgirt Zaferi’nin şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Milletimize Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin 946. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Büyük Komutan Alparslan yönetimindeki Türk Ordusu’nun, cesaret, kahramanlık ve fedakarlık örneği sergileyerek kazandığı bu zafer, Anadolu’da Türk devletlerinin kuruluşuna uzanan sürecin ilk adımı olmuştur. Çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Anadolu topraklarının, Türk Milleti’yle buluşması anlamına gelen Malazgirt Zaferi, şanlı tarihimiz içinde en önemli dönüm noktalarından birisidir. Milletimiz, atalarının kahramanca savaşarak vatan yaptıkları ve her şartta korudukları bu topraklara sonsuza kadar sahip çıkacaktır. Geçmişimizden aldığımız güçle, aziz milletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ülke olarak güçlü ve kararlı adımlarla istikrar ve güvenle ilerliyoruz. Bu vesileyle dünya tarihindeki çok önemli değişimleri başlatan Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.