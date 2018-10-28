Başkan Uğurlu'dan şanlı tarih vurgusu

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Necip Türk milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olduğunu hatırlatan Başkan Uğurlu, "Bu vesileyle bin yıldır aziz vatan topraklarının müdafaası için bir gonca gül gibi toprağa düşen kahraman şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum. Başta cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi de rahmetle, tazimle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir ayrım gözetmeden çalışıyoruz"

Bağımsızlık karakteri olan böyle necip bir milletin mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğunu kaydeden Uğurlu şunları söyledi: "Millete hizmet etmek için çıktığımız bu yolda hiçbir ayrım gözetmeden ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Son 5 yılda ilçemizde yaşayan gelişmeleri ve değişimleri aziz hemşehrilerim sizler biliyor ve inanıyorum ki takdir ediyorsunuz. Sizlerin takdirlerine maruz kalmak bizler için en büyük onurdur. Bu uğurda milletimize hizmet etmek için durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu düşüncelerle ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."