Başkan Uğurlu’dan seçmene teşekkür

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde alınan sonuçlardan dolayı bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajında iç ve dış mihrakların oyunlarına rağmen seçimlerden zaferle ayrıldıklarını vurgulayan Başkan Uğurlu, seçim kazananın sadece Türkiye olmadığını belirterek bu seçimi aynı zamanda İslam dünyasının da kazandığını söyledi.

Gelinen noktaya kolay varılmadığını ifade eden Başkan Uğurlu, “ 27. Dönem Milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gerçekleştirdik. Türkiye yine istikrardan yana oyunu kullandı. Kemalpaşa’mızda gerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gerekse AK Parti’ye güzel bir destek verildi. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep beraber Türkiye’yi 2023 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan çalışacağız. İç ve dış mihrakların oyunlarına rağmen seçimlerden zaferle ayrıldık. Bu seçimlerin kazananı sadece Türkiye değil seçimleri aynı zamanda İslam dünyası da kazanmıştır. Bu seçimleri Kudüs, Arakan, Bosna, Kerkük, mağdur ve mazlumların dualarıyla kazandık. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde bizlere destek olan başta Kemalpaşalı hemşerilerim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimleri Türkiye’ye, milletimize, İslam dünyasına, tüm mağdur ve mazlum insanlara hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.