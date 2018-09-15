Başkan Uğurlu'dan şehit ailesine ziyaret

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, şehit Uzman Çavuş Ramazan Salbaş'ın ailesini ziyaret etti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 1997 yılında Bingöl'de şehit olan Ramazan Salbaş'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan eşi Döne Salbaş'ı evinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Uğurlu, “Şehidimiz Ramazan Salbaş'ın emaneti olan kıymetli ailesine ev ziyaretinde bulunduk. Kahraman şehidimizin çok kıymetli ailesinin ellerini öptük, kendileriyle dertleştik ve hasbıhal ettik. Şehidimize yüce Rabbimizden rahmet diledik. Vatanımız uğruna canını seve, seve feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Şehit ailelerinin kendileri için emanet olduğunu ve her zaman şehit ailelerinin emrinde olduklarını belirten Başkan Uğurlu, “Şehitlerimiz, gözlerini kırpmadan bir an olsun çekinmeden üstün bir cesaretle bu topraklar için, vatanımız için, milletimizin birliği, beraberliği ve geleceği için canlarını feda ettiler. Bu fedakârlıklarını asla unutamayız. Askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, vatandaşımızı Şehit ederek ülkemizde kaos ve gerilim oluşturmak isteyen hain terör örgütleri ve şer odakları bilsinler ki asla başarılı olamayacaklar” ifadelerini kullandı.