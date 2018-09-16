Başkan Uğurlu'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yarın başlayacak olan eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenci, öğretmen ve velilere başarı temennisinde bulundu. Uğurlu, “Sevgili öğrenciler, eğitim camiamızın değerli üyeleri ve değerli velilerimiz; her yönüyle yepyeni bir başlangıca, hep beraber merhaba diyoruz. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın yüreklerinde, bilgi ve sevgi ışığını yakmak üzere eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Çağdaş eğitim, toplumsal yaşamımızın biçimlendirilmesinde, geleceğe yönelik adımlarımızın belirlenmesinde ve çağdaşlaşma sürecinin başarıya ulaşmasında vazgeçilmez ögedir. Sağlam temeller üzerine kurulmuş bir yaşam, çocuklarımızın geleceği için olduğu kadar, genç nüfus yoğunluğuna sahip cumhuriyetimizin geleceği için de temel koşuldur. İlçemize, şehrimize ve ülkemize değer katacak, güçlü kılacak, teknolojiye hakim, eleştirel düşünebilen, kendine güveni yüksek ve yepyeni fikirler üretebilen, vizyonu geniş bireylerin oluşması eğitim anlayışımızın temelini güçlendirmektedir” dedi.

“Kemalpaşa'mızın en ücra köşesinde yaşayan yavrumuzun da eğitim hakkını kutsal sayıyoruz”

Eğitim hakkının kutsal bir hak olduğuna vurgu yapan Başkan Uğurlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Her şeyin büyük bir hızla değiştiği, beklentilerin, talepler ve mesleklerin sürekli bir değişim içinde olduğu günümüzde, eğitim konusunda fiziki imkanlarımızı sürekli gözden geçiriyor Kemalpaşa'mızın en ücra köşesinde yaşayan yavrumuzun da eğitim hakkını kutsal sayıyoruz. Sevgili öğrenciler; başarı, birden çok faktöre bağlı olarak ulaşılabilen bir olgudur. Başarıya ulaşmada; sorumluluk duyma, planlı çalışma, kararlı olma ve kendine güvenme başarının olmazsa olmazlarıdır. Ayrıca öğretmenlerinizi ve okulunuzu, birbirinizi seviniz, zararlı alışkanlıklardan kaçınınız. Sizler eğitimin temel yapı taşlarısınız. Eğitim-öğretim alanında yapılan her türlü fedakarlık, çaba ve yatırım, sizler içindir. Sizler başarılı oldukça, bizler de mutlu ve huzurlu olacak, geleceğimize güvenle bakacağız.”

“Onları önemseyiniz ve önemli olduklarını hissettiriniz”

Öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında öğretmenlere büyük görev düştüğünü vurgulayan Başkan Arif Uğurlu şunları söyledi: “Değerli öğretmenlerimiz; çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında en önemli görev size düşmektedir. Ailelerimiz en kıymetli varlıkları olan çocuklarını, sizlerin ellerine teslim etmektedirler. Sizin de asli göreviniz, bu çocuklarımızı milli, ahlaki, insani ve evrensel değerlerle yetiştirmek ve hayatta lazım olacak bilgileri öğretmek, becerileri kazandırmaktır. Onun için onları seviniz, sayınız, önemseyiniz ve önemli olduklarını hissettiriniz. Onların yetiştirilmek üzere size teslim edildiğini ve hata yapabileceklerini unutmayınız. Bu duygu ve düşüncelerle, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve eğitim camiasına başarılar diliyor, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum.”