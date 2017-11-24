Başkan Uyar, Kastamonu’da gastronomi turizmini anlattı

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinde düzenlenen uluslararası kongrede Urla’yı ve gastronomi turizm çalışmalarını anlattı. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Ünivesitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Dekan Prof. Dr. Saim Ateş’in izlediği toplantıya, Türkiye’nin yanı sıra Azerbeycan, Kazakistan, Kırgızistan, Filipinler, Malezya, Madagaskar, Pakistan ve Moritanya’dan katılım sağlandı. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, turizm eğitimi alan öğrencilere ve yabancı konuklara Urla’yı anlatarak gastronomi turizmine değindi.

Burada konuşma yapan Sibel Uyar, kırsal kalkınmanın bir program dahilinde gerçekleştirildiğini belirtirken, “Sürdürülebilir gastronomi turizmi için tarımsal faaliyetlerimizi bir plan çerçevesinde yapıyoruz ve çeşitli destekleri üreticilerimize sunuyoruz. Bu sayede turizmimizi uzun süreye yaymaya başladık” dedi.

Dünyadaki tescilli üç karantina adasından birinin Urla’da halen Karantina Adasındaki Tahaffuzhane olduğunu belirten Belediye Başkanı Sibel Uyar, 8 bin yıllık tarihe sahip kentin dünyadaki ilk zeytinyağı işliğinin ise Klozemenai Antik Kentinde bulunduğuna işaret etti.

"Turizm için tarımsal faaliyetlerimizin sürdürülebilir hale getiriyoruz"

Urla’nın çok renkli bir kültürel mozaiğe sahip olduğunu, bunun da mutfak kültürünü zenginleştirdiğini anlatan Başkan Uyar, "Gıdanın ham halinden dönüştürülüp tüketim için hazır hale getirilen ve hatta tüketimden sonraki süreci de kapsayan gastronomi tarım, ziraat, ekonomi, sanayi, aşçılık, duygusal analiz kapsamında gıda bilimi, tüketim şekilleri, tarih ve antropoloji gibi birçok pozitif ve sosyal bilimden beslenen bir disiplindir. Sürdürülebilir gastronomi turizmi için tarımsal faaliyetlerimizin sürdürülebilir hale getiriyoruz. Bunun için İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sürdürülebilir desteklerde bulunuyoruz. Kırsal kalkınmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda; toprak analizleri ve uygun ürünlerin desteklenmesi, fidan ve hayvan dağıtımı, üretici pazarları, tohum takas etkinlikleri, üretici kooperatiflerinin desteklenmesi, iyi tarım uygulamaları eğitimleri, çiftçilere ve muhtarlara yapılan rutin paydaş toplantıları, kadınların üretimde desteklenmesi başlıca çalışmalarımız arasında yer alıyor. Yaşadığımız zengin coğrafya bize sunduğu çok çeşitli flora Urla’da, Yarımada’ya özgü çok özel bir ürün olan enginarın da baş tacı olmasına sebep oldu" dedi.

"1 milyon konuk ağırladık"

Urla ilçesindeki 3. Uluslararası Enginar Festivalinin; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Dünya Gurme Şehirler Ağı işbirliğiyle gerçekleştiğini belirten Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, son festivalde üç gün içinde kente 300 bin araç girişinin yaşandığını, gelen konuk sayısının ise 1 milyon kişiyi bulduğunu söyledi. Enginar üretim alanlarının yüzde 42 arttığını da anlatan Uyar, şöyle devam etti:

"Bizim festivalimizde en önemli aktör enginar ve bunu üreten çiftçimiz oluyor. Yerel üreticimiz ve konukları ağırlayan ilçe halkı bu festivalin ciddi ekonomik sonuçlarından yararlanıyor. Böylece yaz mevsimine dayalı bir turizmden daha uzayan bir turizm anlayışına geçiyoruz. Yeni gelir kaynakları yaratıldı. Urla’nın çekiciliği ve farkındalığı arttırıldı. Yeni alt yapı ve hizmetleri yada mevcut hizmetlerin alt yapıları geliştirildi. Medyanın ilgisini çekti. Güçlü ve aktif imajlar oluşturdu ve kültürel temalar yaratıldı. Tek bir seyahatin yeterli olduğunu düşünen insanlar tekrar ziyaret için teşvik edildi."