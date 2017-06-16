Başkan Uyar mülteciler için Avrupa’ya seslendi

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Suriyeli kadın ve çocukların Ege’deki dramını anlattı ve Avrupa’ya seslendi.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Birliği (CEMR) 2017 yılı ilk siyasi komite toplantısını Yunanistan’ın Sakız Adası’nda gerçekleştirdi. Yunanistan Belediyeler Birliği (KEDE) Başkanı George Patoulis’in ev sahipliği yapılan toplantıda; ilk gündem maddesi Suriyeli sığınmacılar oldu. Siyasi Komite Üyesi Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Suriyeli kadın ve çocukların Ege’deki dramını anlatarak Avrupa’ya seslendi.

"Büyük acılara tanık olduk"

Toplantıda konuşan Siyasi Komite Üyesi Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, göçmen sorunun entegrasyon ve dezavantajlarını anlattı. Suriyeli göçmen nüfus içerisinde kadın ve çocukların oranına dikkat çeken Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, bu sayının yüksek olduğunu ve ciddi mağduriyetler yaşadıklarını kaydetti. Suriyeli göçmenlerin Başkanlığını yürüttüğü Urla ilçesi dahil olmak üzere Ege kıyılarından Avrupa’ya geçmek istediklerini belirten Sibel Uyar şunları söyledi: “Bizler kendi bölgemizde belediye başkanları olarak, yerel yöneticiler olarak hayli dramatik görüntüleri yaşıyoruz. Özellikle de çocuklar ve kadınların yaşadıkları dram zaman zaman ölümlerle sonuçlanıyor. Dramatik görüntüler sadece kaçışlarda değil, yaşam noktalarında da bizleri zorlayacak niteliklerde. Türkiye’nin bu sorunu aşması için Avrupa Birliği’nin desteğine Türk yerel yönetimleri arasında koordinasyonuna ve ortak faaliyetlerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. En büyük temennimiz, Suriyeli göçmenlerin dramına son verilmesi konusundaki ortak çalışmadır."

"Türkiye üstüne düşeni yaptı"

“Özel Sığınmacı Sorunu” oturumunda Türk yerel yönetimlerinin sorunlarını dile getiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Avrupa Konseyi Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, Türk yerel yönetimlerinin Suriyeli sığınmacıların tercümanı olduklarını söyledi. Türkiye’deki güncel rakamlar hakkında bilgi veren Doğanoğlu, Türkiye ve AB arasındaki anlaşmada Türkiye’nin üstüne düşeni yaptığını ve AB’den daha somut adımlar beklendiğini de dile getirdi.

"Maastricht Önergesine hayır"

Siyasi Komite oturumunun başlangıcında, 2016 yılı aralık ayında Maastricht kentinde gerçekleştirilen siyasi komite esnasında alınan “Türkiye Önergesi” kararı ve diğer kararlar oylamaya sunuldu. Maastricht toplantısında alınan diğer kararların Türk heyeti tarafından kabul edildiği ancak “Türkiye Önergesi” nedeniyle oylamada çekimser oy kullanacaklarını açıklandı.

Somali’ye yardım yapılacak

Toplantıda Afrika ve AB ülkeleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Zirve ile ilgili özel bir gündem maddesi tartışmaya açıldı. Türk heyeti adına söz alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hicran Hamza Çelikyay ise Türkiye Belediyeler Birliği’nin Afrika ile ilgili birçok faaliyetinin bulunduğu ve somut ihtiyaçlara doğrudan cevap verildiğini ifade etti. Çelikyay, Afriika’daki özel ilginin ise kıtlık sorunuyla karşı karşıya olan Somali’ye verilmesi gerektiğini söyledi.