Başkan Uyar’dan yeni yılda anlamlı ziyaret

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, yeni yıl akşamında eğlence fırsatı bulamayan, ailesiyle vakit geçiremeyen kamu görevlileri ve esnafları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Her gittiği yerde hediyelerde veren Başkan Sibel Uyar; yeni yılın huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diledi.



Urla Emniyet Müdürlüğü, karakollar, itfaiye, taksi durakları, nöbetçi eczaneler ve marketleri gezen Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, vatandaşlara hizmet vermek adına görev başında olan kamu görevlileri ve esnaflarla bir araya geldi. Başkan Uyar, “Bu akşam için güzel programlarımız vardı ama ülkemizin içinde bulunduğu durumlardan dolayı iptal ettik. 2016 ülkemiz ve bizler için zor bir yıl oldu. Dilerim ki 2017 yılı ülkemize ve dünyamıza barış, kardeşlik, özgürlük, adalet ve aydınlık bir yaşam getirsin. Sizler de herkes gibi ailenizle birlikte olmak istiyorsunuz ama halkımız için görev başındasınız. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize ailenizle sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur” diye konuştu.



Hastane ziyareti

Ayrıca Başkan Sibel Uyar, Urla Devlet Hastanesi acil servisini de ziyaret ederek, hasta olan vatandaşlara şifa diledi. Yeni yılın ilk doğan bebeklerini de ziyaret eden Uyar, bebeklerin ailesine hediyeler vererek “Hayata gözlerini pırıl pırıl açan evlatlarımızı ziyaret ettim bu akşam. Onlar bizim her şeyimiz. İnşallah 2017 yılına şanslı olurlar. Umut dolu bir dünyada yaşamalarını temenni ediyorum" dedi.