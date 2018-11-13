Başkan Yıldırım: 'Döner sermaye sistemi çalışanlara eziyet'

Yıldırım, "Sağlık çalışanları huzursuz. Nasıl ki her şeyin bir sonu, bir kullanım süresi varsa, kullanım süresi dolan gıdalar nasıl ki faydadan çok zarar sağlıyor hatta zehirlenmelere yol açıyorsa, Döner Sermaye Sistemi de aynı işlevi göstermektedir. Döner sermaye öldü başımız sağ olsun" dedi.

“Çalışanlar sistemin adaletsiz olduğunu düşünüyor”

Hekim dışı personelin büyük kısmının sabit üstü ek ödeme alamadığına dikkat çeken Başkan Yıldırım, "Sabit ek ödemeler bundan önceki yıllarda döner sermaye havuzunun yüzde 25'ini oluşturmaktayken bugün yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Çünkü sabit ek ödemeler 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artmakta, dağıtılabilir döner sermaye ise Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları yükselmediğinden 14 yıldır artmamaktadır. Bu doğrultuda genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı personel hiç sabit üstü ödeme alamazken; sağlık hizmetleri sınıfı çok az almakta veya alamamakta, hekimler ise giderek azalan bir döner sermaye almaktadırlar. Çalışanların neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu düşünmektedir. Sonuç olarak birkaç yıl içerisinde hekimler dahil tüm çalışanlar sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacak” diye konuştu.

Konu ile ilgili sendika olarak dava açtıklarını kaydeden Başkan Özgür Yıldırım, “Sendika olarak konuyla ilgili dava açtık. Dağıtılabilir döner sermaye hesabında hazine hissesi yerine yüzde 1 hesaplanması kazanımı ile sonuçlanan davamıza rağmen bakanlık, dağıtılabilir tutar konusunda yüzde 46,5 yerine yüzde 39,5'u esas alıyor. Dağıtılan tutarlar maalesef ki yüzde 37'nin altına düştü” ifadelerini kullandı.

“Sistem miadını doldurdu”

Sistemin miadını doldurduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, sistemin sağlık çalışanlarına yararlı hale getirilmesi için atılabilecek adımları da açıkladı. Yıldırım, “Dağıtılabilir döner sermaye tutarları ve oranları artırılmalı, döner sermaye katsayıları acilen adaletli olarak yeniden belirlenmelidir. Döner sermaye bütçesinden maaş alanların genel bütçeye geçirilmesi sağlanmalıdır. Sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenmesi ve gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir. Nöbet, fazla mesai, yolluk gibi giderlerin genel bütçeden ödenmesi sağlanmalıdır. Tasarruf etmek adına çalışanların nöbet ücretlerini ödememek için fazla mesailer izne dönüştürüp zaten eksik personel ile çalışan servislerde iş yükü daha da artmaktadır. Tasarruf çalışanların üzerinden yapılmamalıdır. Hazine hissesi, Sağlık Bakanlığı merkez payı ve SHÇEK Payı vergilerinin kaldırılması sağlanmalıdır. 14 yıldır artmayan SUT fiyatlarının artırılması gerekmektedir.Hastanelerin borçları sağlık çalışanlarına yansıtılmamalıdır” şeklinde konuştu.