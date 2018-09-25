Başkan Yıldırım: 'Eczacılarımızın her daim yanındayız'

Sağlık-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Her kademeden sağlık çalışanının sorunlarını çözmek, daha iyi şartlarda çalışıp, daha insani yaşam standartlarına sahip olması için çıktığımız bu yolda sağlık sektörünün ayrılmaz parçası olan eczacılarımızın da her daim yanındayız" dedi.

Sağlık-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, 25 Eylül Eczacılar Günü sebebiyle eczacıların sorunları hakkında değerlendirmede bulundu. Yıldırım, eczacıların sorunlarına ve bu sorunların çözümüne yönelik geniş kapsamlı bir araştırma yaptıklarını belirterek, "Uzun süredir birçok eczacı ile bir araya gelerek şikayetlerini, endişelerini dinleyerek bunlara yönelik çözüm alternatifleri geliştirdik. Eczacılarımızın hükümetten ve bizden bir takım talepleri var. Öncelikli olarak ek göstergelerinin düzenlenmesi ve sağlık alanına uygulanan yıpranma payının geriye dönük olarak kendilerini de kapsaması. Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube olarak daha öncede sağlık alanına uygulanan yıpranma payının hizmetliden başhekime kadar tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini vurgulamıştık. Sağlık bir ekip işidir. Eğer bu ekibin bir parçası eksik olursa yapılan işte eksik olur. 7/24 hizmet veren sağlık sektöründe sadece doktor ve hemşireler değil, tüm teknisyenler, teknikerler, temizlik görevlileri de aynı mesai saatleri içinde görevinin başında bulunmakta. Eczacılarımız da bu ekibin bir parçası olarak gece ve gündüz sağlık sektörüne hizmet veriyorlar. Bu doğrultuda talebimiz yıpranma paylarının geriye dönük olarak tüm sağlık sektörü çalışanlarını kapsamasıdır'" diye konuştu.

"Gerekli düzenlemeler yapılmalı"

Başkan Özgür Yıldırım eczacılara görüş sorulmadan ilaç stok yönetimiyle ilgili kararlar alıp yaptırımlar uygulanmasının yanlış olduğunu savunarak, eczacıların klinik eczalık yapabilmeleri ve eczane teknikerlerinin hastanelere alınması için gerekli düzenlemelerin bir an evvel yapılması gerektiğini söyledi. Eczacıların da tıpkı diş hekimleri gibi beş yıl eğitim aldığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Eczacılarımızın da diş hekimleri ile aynı döner sermaye katsayısına getirilmesi, doktor ve diş hekimlerine verilen sabit dönerin emekli maaşlarına eklenmesi yasasını eczacıları da kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Hastanelerde eczacı teknisyeni kadroları açılmalı ve eczacı sorumluluğunda ilaç ve medikal sarf müdürlüğü sisteminin getirilmesi gerekmektedir."