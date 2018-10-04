Başkan Yıldırım: "Emekte de kazançta da adalet"

Sağlık-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, döner sermaye paylarının dağıtımındaki adaletsizliğe vurgu yaparak, sağlık personeli arasında haksızlığa sebep olan döner sermaye payı oranlarının acilen düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye genelinde sağlık alanında devrim niteliği taşıyan yenlikler yapılarak hasta memnuniyetinde ciddi artışlar sağlandı" diyen Sağlık-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, döner sermayeye dikkat çekti. Yıldırım, bir çok hastanın yurt dışından Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, sağlık alanında kullanılan cihaz ve teknikler dünyaya standartlarına uygun olduğunu belirtti. Yıldırım, "Hastalıkla mücadelede emin adımlarla ilerlerken, hastalara dünya standartlarında hizmet vermek için canını dişine takarak gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın yaşam ve çalışma standartları konusunda maalesef ilerleme kaydedemiyoruz" dedi.

"İş hayatında huzursuzluğa, en önemlisi de adaletsizliğe sebep olmaktadır"

Yıldırım, "Sağlık çalışanlarının performansını artırmak, gelirini yükseltmek ve onları motive etmek amacıyla yürürlüğe konulmuş olan performansa dayalı ödeme sistemi yani bilinen adıyla döner sermayeden pay alma hakkı amacına ulaşılamamış, aksine ters yönde etki ederek iş ortamındaki huzuru bozmuş, çalışma barışına gölge düşürmüş ve adaletsizliğe yol açmıştır. Bu adaletsizlik hekim ve hekim dışı sağlık personeli arasında olduğu kadar, iki farklı hastanede çalışan aynı branşta aynı kıdemde aynı sayıda ameliyatı gerçekleştiren iki hekimin döner sermayeden aldığı pay oranında da uçurumlara sebep olmaktadır. Yani aynı sayıda iş yapan aynı özellikleri taşıyan aynı puana sahip A Hastanesindeki doktor döner sermayeden 14 bin TL alıyorken, B Hastanesinde görev yapan doktor 100 TL alabilmektedir. Bu da performansta düşüşe, iş hayatında huzursuzluğa en önemlisi de adaletsizliğe sebep olmaktadır" şeklinde konuştu.

Özgür Yıldırım, "Aynı özellikteki iki hekim arasında meydana gelen bu haksızlık hekim dışı sağlık çalışanlarında bir uçurum gibi yükselmekte ve zulme dönüşmektedir. Her daim sağlığın bir ekip işi olduğunu vurguluyorum. Bıkmadan ve yılmadan da bunu söylemeye devam edeceğim. Bir hastane temiz ve steril değilse istediğiniz kadar iyi hekim kadrosuyla da çalışsanız hastaların enfeksiyona bağlı hastalıkların olma ihtimali ile iyi bir sağlık hizmeti veremezsiniz. Bu sebeple hekim ve hekim dışı personel arasındaki döner sermaye farkı uçurumlarına bir an evvel müdahale edilmesi, bütünün parçaları olan sağlık emekçilerinin döner sermayeden aldıkları payın acilen artırılması gerekmektedir. Emekte de kazançta da adalet" diye aktardı.