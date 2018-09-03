Başkan Yıldırım: "Yerli ve milli ruhumuzu ortaya koymalıyız"

İnanıyorum ki; bu millet hükümetin sağladığı teşviklerden yararlanacak ve güçlü ekonomiye sahip Türkiye’yi hep birlikte inşa edecek. Yerli ve milli ruhumuzu ortaya koymalıyız" dedi.

Sağlık-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Yıldırım, yerli otomobilin ardından yerli ilaçta da ortak üretim için harekete geçildiğini vurguladı. Başkan Yıldırım, Türkiye’nin ilaç sektöründe her yıl 6 milyar dolar açık verdiğini ifade eden Yıldırım, "Birçok bilim insanı ve ilaç sanayinin öncüleri bir araya gelerek, yerli ilaç üretimi için kolları sıvadı. Bu hem Türkiye ekonomisi açısından hem de sağlık sektörü açısından büyük bir hamledir. Türkiye’de ilaç sektöründe her yıl 6 milyar dolar açık veriyoruz. Bunun nedeni ise kendi patentli moleküllerimizin olmaması. Biz ilaç üretebilmek için o ilacın molekülünü üretmiş şirketlere 5-6 milyar dolar lisans bedeli ödüyoruz. Bu paranın yüzde 95’i devletin cebinden çıkıyor. Kendi molekülümüzü ürettiğimiz takdirde ilaç sektöründeki açığı direk kapatmış olacağız" dedi.

"İstihdam ve ülke ekonomisi açısından büyük getiriler oluşturacaktır"

Yerli sağlık cihazı üretimi için yapılan atakların yerinde olduğunu, yerli girişimci ve firmaların sağlık için verilen teşviklerden bir an evvel yararlanması gerektiğini vurgulayan Sağlık-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Sağlık bakanımız yabancı firmaların tomografi, ultrason, MR gibi tanı ve teşhis cihazlarının üretim ve satışını yapmaları için artık Türk firmalarla ortak olmaları, belli oranda yerlilik sağlanması ve teknoloji transferi taahhüt etmeleri zorunluluğu olacağını açıkladı. Sağlıkta kullanılan cihazların yerli ve milli üretiminin yapılması istihdam ve ülke ekonomisi açısından büyük getiriler oluşturacaktır. Proje üzerinde iki yıldır çalışılmaktadır, bu projeye hız kazandırılması, hayata geçirilmesi ülkemizi yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında önemli bir oranda öne geçirecektir. Bir ülkeye teknoloji alanında yatırım yapılması ve teknoloji transferinin sağlanması hem kısa vadede hem de uzun vadede kalkınmanın ilk ve en önemli adımıdır" şeklinde konuştu.

Sağlık sektörünün Türkiye’de hızla geliştiğini, yurt dışından birçok hastanın sağlık turizmi kapsamında Türkiye’yi tercih ettiğini belirten Başkan Özgür Yıldırım, "Türkiye sağlık alanında öncü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bunu yerli ilaç ve sağlık cihazları ile desteklememiz gerekiyor. Bu alanda hükümet ile yerli yatırımcının koordineli hareket etmesi büyük önem taşıyor. Hükümet sağlık sektörüne ilişkin her türlü üretimi destekliyor; bu girişimi Türkiye’nin neresinde yaparsanız yapın 5. bölge teşviki veriyor. Girişimcilerimizi bu teşvikleri kullanmaya davet ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hep birlikte cari açığın kapatılması, ülkemizin dışa olan bağımlılığının ortadan kaldırılması için mücadele etmeliyiz. Milli mücadele ruhuyla hareket etmeli,ekonomik yönden yapılan saldırılara göğüs germeli, bu dar boğazdan güçlenerek çıkmalıyız. AR-GE çalışmalarına ağırlık vermeliyiz, yerli ve milli sağlık politikalarımızı üretmeliyiz. İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmak için herkesi ikinci bir Kurtuluş Savaşı veriyormuş gibi hareket etmeye davet ediyorum. İnanıyorum ki; bu millet hükümetin sağladığı teşviklerden yararlanacak ve güçlü ekonomiye sahip Türkiye’yi hep birlikte inşa edecek. yerli ve milli Ruhumuzu ortaya koymalıyız" diye aktardı.