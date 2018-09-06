Başkan Yıldırım, yıpranma payı düzenlemesini değerlendirdi

Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren yıpranma payı düzenlemeleri için yıllardır mücadele verdiklerini belirten Sağlık-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, düzenlemeyle ilgili bir değerlendirme yaptı. Yıldırım, "Son derece önemli eksiklikleri olmakla birlikte, sendika olarak bu yönde atılmış bir adım olarak bu kazanımı önemsiyor ve bir başlangıç olarak kabul ediyoruz" dedi.

Düzenlemede eksikliklerin takipçisi olacağını ve her platformda gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğini belirten Özgür Yıldırım, "Sendika olarak yıllardır verdiğimiz yıpranma payı mücadelesinde, sağlık hizmetlerinin kesintisiz bir hizmet olduğu ve 7 gün 24 saat hizmet verildiği, hizmetin son derece dikkat ve özen gerektirdiği, en ufak bir hatanın dahi telafisinin mümkün olmadığı, sağlık çalışanları açısından mesleki sorumluluğun ve riskin diğer memurlara oranla son derece yüksek olduğu, sağlık çalışanları ile ilgili olarak her yıl binlerce ceza ve tazminat davalarının açıldığı, hizmet verilen hasta ve hasta yakınlarının psikolojik durumları itibariyle şiddete tevessül edebildikleri ve sık sık şiddet vakıalarının yaşandığı, bu kadar baskı altında görev yapmanın son derece yıpratıcı olduğu belirtilmiş ve sağlık çalışanlarının da yıpranma payından yararlanması gerektiği ısrarla dile getirilmiştir. Gelinen noktada sağlık çalışanları için bir yıpranma payı düzenlemesinin yapılmış olması önemli bir kazanım olmakla birlikte, bahse konu düzenleme özellikle kapsam ve yürürlük bakımından tatmin edici olmaktan uzaktır" dedi.

"Bu eksikliklerin giderilebileceği umudunu taşıyoruz"

Yıpranma paylarından geriye dönük yararlanılmaması ve düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsamamasını eleştiren Sağlık-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yıpranma payı düzenlemesi genel anlamda, sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanları kapsamaktadır. Diğer yandan uygulama geriye dönük olarak değil, mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacaktır. Öncelikle, yıpranma payından yararlanacaklar bakımından sağlık çalışanları arasında bir ayrıma gidilmesi sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğu hususu dikkate alındığında kabul edilemez bir durumdur. Yukarıda belirttiğimiz ve yıpranma payı hakkının verilmesine gerekçe yapılan çalışma şartları sağlık çalışanlarının tamamı bakımından geçerli olan şartlardır. Yasal düzenleme çok yeni olduğundan, Sağlık Bakanlığı’nın yayınlayacağı uygulama yönetmeliği ile veya yeni yasama döneminde ilgili kanunda yapılacak değişikliklerle dile getirdiğimiz bu eksikliklerin giderilebileceği umudunu taşıyoruz. Beklediğimiz değişiklikler yapılmaz ise sendika olarak her platformda mücadelemizi vereceğimizi, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) de dahil olmak üzere her türlü yasal yollara başvurulacağını tüm üyelerimizin bilmesini isterim."