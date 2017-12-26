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26 Aralık 2017 10:04

Başkanlar Seferihisar’da buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP’li Belediye Başkanları Seferihisar’da düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Başkanlar Seferihisar’da buluştu

26 Aralık 2017 10:04

Başkan Kocaoğlu, belediye başkanlarının “kurultay delegesi olmaması” kararını aldıklarını açıkladı.


Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde gerçekleşen yemek Sığacık’ta bulunan Teos Yazar Evinde gerçekleşti. CHP’li 23 başkanın 19’unun katıldığı yemeğin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bir açıklama yaptı.


Belediye başkanlarıyla rutin toplantıların Seferihisar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Kocaoğlu, “Ülkenin koşullarını, geçtiğimiz gün yayınlanan Khk’ları değerlendirdik. Nasıl bir duruş almamız gerektiğini, bizleri nelerin beklediğini, ülkenin durumunu konuştuk, belirli tespitlerde bulunduk. Sonuç olarak bizim de çorbada tuzumuz olması, safları sıklaştırmak, CHP’ye emeği geçen parti üyelerine fırsat vermek adına, 23 belediye başkanımız kurultay delegesi olmamaya, bu görevin örgüt emekçilerinde olması gerektiği yönünde bir karar aldık. Giderek şartların ne kadar zorlaştığını, nasıl bir mücadele içerisine girmemiz gerektiğini, CHP’nin ve tüm örgütün ülkemizde umut olma yolunda ne kadar büyük bir sorumluluk üstlendiğinin altını çizdik. Bu düşüncelerle çalışmamıza, haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı, Atatürk ilke ve inkılaplarının sonuna kadar savunucusu olarak görevlerimize devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz” dedi.


Seferihisar’daki yemeğe Karşıyaka ve Güzelbahçe belediye başkanları şehir dışında olmaları, Bayraklı ve Gaziemir belediye başkanları ise mazeretleri nedeniyle katılamadı. İzmir’in CHP’li belediye başkanlarının ayda bir kez yemekli akşam toplantılara devam edeceği kaydedildi.




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