Başkanlar tavla oynadı

Vatandaşlarla sohbet eden Kocaoğlu, bir kafede de Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’yla tavla oynadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayının ikinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun idaresinde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, İsrail askerleri tarafından katledilen Filistinliler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Başkan Kocaoğlu, meclis toplantısının ardından Başkan Aziz Kocaoğlu, meclis üyeleri ile birlikte yaya olarak Kordon’a gitti. Vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet eden Başkan Kocaoğlu, bir kafede Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile tavla oynadı. Kocaoğlu ve meclis üyeleri daha sonra iftar programına katılmak için kafeden ayrıldı.