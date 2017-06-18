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18 Haziran 2017 12:07

Basketbolculardan Başkan Demirağ’a Babalar Günü ziyareti

Foça Belediyespor Kulübü Basketbol şubesinin altyapı oyuncuları, Başkan Gökhan Demirağ’ı Babalar Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Basketbolculardan Başkan Demirağ’a Babalar Günü ziyareti

18 Haziran 2017 12:07



Foça Belediye Sporlu genç basketbolcular, Başkan Gökhan Demirağ’a üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye ederek, basketbol şubesine verdiği destekleri için teşekkür etti. Genç basketbolculara, Foça Belediye Spor Kulübü Genel Kaptanı Birtan İskit, basketbol koordinatörü Kemal Çiftçi ve antrenörü Fahri Gören eşlik etti. Ziyaret dolayısıyla çok duygulandığını ifade eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Gençlerimiz, bizim geleceğimiz. Basketbol, bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimleri açısından gençlerimize büyük faydalar sağlıyor. Onları, küçük yaştan itibaren spora yönlendiren anne-babalarına teşekkür ediyoruz. Basketbol, futbol ve voleybol spor okulları olarak gençlerimizle birlikteyiz, gençliğin hizmetindeyiz. Bu birliktelik bizleri çok mutlu ediyor. Foça Belediye Spor Kulübü olarak, her zaman gençlerimizin yanında olacağız’’ dedi.




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