Basmane tasarımıyla Venedik’e gidiyor

Öğrencilerin çizdiği Basmane semti için tasarladığı planlar, İzmir Serbest Mimarlar Derneği’nin düzenlediği bitirme projeleri yarışmasından ödülle döndü.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Altuğ Kasalı, araştırma görevlisi Ece Küreli Gülpınar, Rüya İpek Balaban, Gaye Bezircioğlu Senvenli yürütücülüğünde gerçekleşen çalışmada, öğrenciler yıl boyunca Basmane’de inceleme yaptı. Daha sonrada öğrenciler, çizdiği Basmane semti için tasarladığı planlar, İzmir Serbest Mimarlar Derneği’nin düzenlediği bitirme projeleri yarışmasından ödülle döndü. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğrencisi İrem Kaleci, Venedik Mimarlık Bianeli gezi ödülünü kazandı. Öğrenciler Cansu Nur Tatar, Deniz Taşkın ve Onur Polat’ın projeleri de sergilenmeye değer görüldü. İEÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Altuğ Kasalı, Basmane’nin İzmir’in tarihi merkezleri arasında yer aldığına ve sürekli farklı gruplara ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, "Basmane semtini stüdyomuzun teması olarak belirledik. Basmane: Remix adını verdiğimiz bu çalışmada, alanın çok bilişenli ve katmanlı sosyal, demografik, ve ekonomik yapısı referans olarak belirlendi. Bu bölgede tarih boyunca gündelik hayatlarını beraberce sürdüren farklı gruplar var. Bu katmanlı yapıda farklı grupların nasıl tekrar var olabilecekleri stüdyonun ana araştırma alanlarından biri oldu" dedi.

’Suriye dalgası’

Bölgenin son yıllardaki gelen göç dalgalarında birçok Suriyeli vatandaşa da ev sahipliği yaptığını aktaran Altuğ, öğrencilerin alan için eğitim, kütüphane, sosyal paylaşım alanları planladığını söyledi.