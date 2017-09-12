Başoğlu olayının ardından hukukçulardan enseste ceza çağrısı

Hukukçular, birçok ülkede caydırıcı yasaklar olduğuna hatta İrlanda’da erkeğe müebbet hapis verildiğine dikkat çekti.

Sunucu Murat Başoğlu’nun, Bodrum’da teknede öpüşürken görüntülendiği kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’nın çıkması Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Ensest ilişki tartışmalarına hukukçular da dahil oldu.

“TCK’da enseste ilişkin yasa yok”

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) ensest ilişkiyi cezalandıran yasa olmadığını belirten Avukat Mustafa Erdem Yavuz, “Türk Ceza Kanunu’nda ensest ile ilgili olarak ayrıca bir düzenleme yok. Ayrıca bir düzenleme olmamasıyla bizlerin ceza kanunu kapsamında bu kişileri yargılama imkanımız bulunmuyor. Yaşanan olayda TCK’nın 225. maddesince ‘hayasızca hareketler’ fiillerinde bulunmaktan dolayı kendileri hakkında soruşturma başlatıldı. Ama bu maddeye göre de ‘aleni cinsel ilişki ve teşhircilik’ olması gerekiyor” dedi.

“İrlanda’da enseste müebbet”

Ensestin ceza kanununda bir suç olarak tanımlanması gerektiğini vurgulayan Avukat Yavuz, “Ensestin cezalandırılması hususunda batıdaki bazı ceza kanunlarından ilham alarak düzenleme yapabiliriz. Örneğin bunun üst sınırı ile ilgili olarak 2-3-5 yıla kadar hapis ceza sınırları belirlenmiş. İlginç bir şekilde örneğin İrlanda’da bayan için 7 yıla kadar hapis cezası verirken, erkek için müebbete kadar ceza sınırı öngörülmüştür” ifadelerini kullandı.

Alman Ceza Kanunu

Alman Ceza Kanunu’nda da ensest ilişkiye karşılık cezaların olduğunu aktaran Avukat Yavuz, “Almanya’da da 18 yaşından küçük bireyler arasında, örneğin 17 yaşındaki bir erkek ile 15 yaşındaki kız kardeşler arasında cinsel ilişki durumunda ceza çocuklara verilmiyor, buna yardım ve yataklık yapan, enseste göz yumanı cezalandırıyor. Belki Türkiye’de de böyle bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Yani reşit olmayan kişiler arasında rızayla ensest ilişki olması durumdan böyle bir durumda buna rıza gösteren, göz yuman kişileri cezalandırma yoluna gidilebilir. Ayrıca mutlaka failin de belirlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye’de ensest ilişkinin yüzde 40’lara varan oranda olduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığını dile getiren Mustafa Erdem Yavuz, böyle bir durum olsa toplum yapısının çoktan bozulmuş olacağına işaret etti.

“Cinsel suçlar bölümüne mutlaka bir madde eklenmeli”

Enseste karşılık olduğu düşünülen Türk Ceza Kanunu’nun 237. maddesinin yasa olarak çok geçerliliği olmadığını ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

“Bu maddede evlenmesi yasak olan kişilerin evlenmesine aracılık etmek ve bu kişilerin evlenmesi kast ediliyor. Ancak bunu Türkiye’de uygulamak zaten mümkün değil. Gerek belediyeler olsun gerek nüfus müdürlükleri olsun her türlü kişinin kişisel bilgisine ulaşıyorlar. Evlenme yasağı olan kişilerin evlenmesine zaten müsaade etmiyorlar. Dolayısıyla bu maddenin uygulanabilir bir noktası yok. Belki çok eski zamanlarda karşılaşılmış durum olabilir ama şu an için böyle durum söz konusu değil. Fiiliyat itibariyle eksiklik olduğu kesin, bu sebeple Türk Ceza Kanunu’nun cinsel suçlar bölümüne bir madde eklenmesinin doğru olacağı kanaatindeyim.”