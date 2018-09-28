Başterzi: 'Belediye başkanımız gönlünden geçeni söylemiş'

Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı'nın dün yaptığı "2019 Yerel Seçimlerde AK Parti belediye başkan adayıyım" açıklamasını değerlendiren AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi, "Belediye başkanımız sadece gönlünden geçeni söylemiş. Partimizin herhangi bir adaylık açıklaması olmadığı gibi, aday adaylığı açıklaması da yoktur" dedi.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi, "Söz konusu açıklamayı ben de basından okudum. Belediye başkanımız gönlünden geçenleri söylemiş. Partimizde aday belirleme süreci devam ediyor. Aday belirleme kriterleri bellidir. Ayrıca adayların açıklanması takvimi de yine genel merkezimiz tarafından belirlenecektir. Kendisini 'AK Partili' olarak nitelendiren ben dahil herkesin bu tür konularda gerekli hassasiyeti göstermesi en uygun olan tavır olacaktır. Bunları dikkate almadan yapılan açıklamalar yalnızca kişinin gönlünden geçen açıklamalar olarak değerlendirilmelidir. Ben de o değerlendirmeyi yaparak diyorum; sayın belediye başkanımız da gönlünden geçeni söylemiş" şeklinde konuştu.