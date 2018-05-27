Batan teknede kaybolan 4 kişi için gergin bekleyiş

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden denize açılan tekne, Altınova sahiline 2 mil uzaklıkta alabora oldu. Teknedeki 5 kişiden Mert Boysaner kıyıya yakın bölgeye kadar yüzüp Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, Kerem İncedayı, Hayri Kar, Volkan Çanakçı ve Mustafa Göral’ı arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları Altınova sahiline yakın bulunan İzmir Dikili’de sürdürülüyor. 4 kişinin kayıp haberini duyan yakınları, hemen Dikili’ye gelerek endişe içerisinde beklemeye başladı. Bazı vatandaşlar ise sinir krizi geçirdi.

Olay, gece saat 03.30 sularında meydana geldi. Deniz patlıcanı toplamak üzere Balıkesir Ayvalık’tan denize açılan 5 kişinin olduğu balıkçı teknesi, olumsuz hava şartları nedeniyle Altınova sahiline 2 mil uzaklıkta alabora oldu. Kıyıya yakın bölgeye kadar yüzen Mert Boysaner, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan şahıs hemen tedavi altına alınırken, batan teknede bulunan Kerem İncedayı, Hayri Kar, Volkan Çanakçı ve Mustafa Göral için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında 3 Sahil Güvenlik botu ve iki helikopter kullanılıyor.