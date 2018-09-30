Bayındır polisi ceza yerine kask dağıttı

İzmir'in Bayındır ilçesinde polis, uygulama noktalarında durdurdukları motosiklet sürücülerine ceza yerine kask dağıttı.

Bayındır Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki uygulama noktalarında motosiklet sürücülerini durdurarak kask hediye etti. Yaklaşık 1 yıldan bu yana motosikletlerde kask kullanımını artırmak, trafik kazalarının önüne geçmek ve meydana gelen kazalarda can güvenliğini artırmak amaçlı çeşitli faaliyetlerde bulunan Bayındır Polisi, kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor. İlçe genelindeki çeşitli noktalarda uygulamalar yapan ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere cezai işlem uygularken bir yandan sürücüleri bilgilendirmek amaçlı broşür dağıtıyor. Polisin sürdürdüğü uygulamalar özellikle son 1 aydan bu yana meyvesini vermeye başladı. Bayındır'da neredeyse kasksız sürücü kalmadı.

Motosikletlerde kask kullanımını artırmayı hedefleyen Bayındır Polisi, 1 ay boyunca Belediye İlan Bürosu'ndan motosiklet sürücülerine yönelik uyarı ilanları yaptırdı. Son olarak önceki gün Hükümet Önü Caddesi'nde uygulama yapan polis, motosiklet sürücülerini durdurarak kask hediye etti. Motosiklet sürücüleri kasklarını Bayındır Emniyet Müdür Vekili Hüseyin Özpınar ve Trafik Denetleme Büro Amiri Mehmet Sarılı'nın elinden aldı. Polisin kask hediyesi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sürücüler ise uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade etti.

“Hedefimiz en az trafik kazası, sıfır can kaybı”

Bayındır'ın daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir kent olması için uygulamaların aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini söyleyen Bayındır Emniyet Müdür Vekili Hüseyin Özpınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Her yıl trafik kazalarında yüzlerce vatandaşımızı kaybediyoruz. Özellikle motosiklet kazalarında yaşanan can kayıpları maalesef daha çok gençlerimizden oluşuyor. Ölümlü motosiklet kazalarının büyük bir kısmında ise sürücülerin kasksız olduğu gözleniyor. Bizler Bayındır'da kazaların en alt seviyeye indirilmesi ve meydana gelen kazalarda hiçbir şekilde can kaybı yaşanmaması için, sürücülerimizi bilgilendirmeye yönelik çeşitli uygulamalar yapıyoruz. Uygulamalar kapsamında son olarak ilçe merkezinde motosiklet sürücülerine kask hediye ettik. Uzun zamandır yaptığımız çalışmaların neticesini almaya başladık. Bayındır'da kask kullanımını en üst seviyeye taşıdık. Çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil. Bayındır halkının huzuru ve güvenliği için önümüzdeki günlerde farklı projelerle yeni çalışmalar başlatacağız”