Bayındır’dan Hollanda’ya çiçek

Yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla kooperatiflerle anlaşma yaparak Türkiye’de “sözleşmeli üretim” modelini uygulayan ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği desteklerin olumlu sonuçlarını birer birer almaya başladı. 2007 yılından beri uyguladığı alım garantili sözleşmeli üretim modeli ile hem üretim miktarını hem de kaliteyi artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde Bayındırlı üreticiler, dünyanın en büyük çiçek üreticileriyle ortak proje yapacak güce ve birikime ulaştı. "Çiçeğin başkenti" olarak anılmaya başlanan Bayındır, artık sadece Türkiye’de değil dünyada da konuşulur hale geldi. Bayındırlı çiçek üreticilerinin kurduğu ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP), dünya çiçek devi Hollanda’yla yaptığı çiçek tohumu alım sözleşmesinden sonra, bu ülkeye süs bitkisi ihracatına da başladı. İhraç ürünü bitkilerle dolan TIR’a ilk yüklemeyi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptı.

Bu aşı tuttu

Yerelde kalkınma hedefiyle yola çıktıklarında, bugünlere gelmeyi hayal ettiklerini, ancak bu kadar kısa sürede bu noktaya ulaşabileceklerini ve İzmir’in adının dünya devleriyle kıyaslanabileceğini düşünmediklerini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada Bayındırlı üreticilerimiz Hollanda’yla işbirliği içinde hem ihracat yapıyor, hem de onlar adına yeni bitki türü üretimi gerçekleştiriyor. BAYÇİKOOP sayesinde Türkiye’ye has yeni ürünler, Türkiye patentli ürünler üretiliyor. Bayındır’daki çiçek üretiminde miktar ve kalitede ciddi artışlar yaşanırken, AR-GE çalışmalarıyla da örnek olunması bize büyük gurur veriyor” dedi. Başarıyla uyguladıkları "Yerelde kalkınma" modelinde ilk hedeflerinin "İzmirlilerin lokmasını büyütmek" olduğunun altını çizen Aziz Kocaoğlu, "Görüyoruz ki, herkes mutlu. Biz bu konuda başarılı olduk ama durmak yok. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok pazarlayacağız, daha çok ihracat yapacağız ve daha hızlı kalkınacağız” diye konuştu.

"Çiçek devleri ünümüzü duydu"

Dünya çiçek ihracatında yüzde 49’luk paya sahip olan Hollanda’da İzmir’in ve BAYÇİKOOP markasının tanınırlığının giderek arttığını söyleyen BAYÇİKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Sümerkan ise, 17 senedir aktif olarak çalışan kooperatifin, 2007 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği sözleşmeli üretim desteğiyle ayağa kalktığını hatırlattı. Sümerkan, "Gördüğümüz bu destek sayesinde sadece Bayındır’da konuşulmakla kalmadık, Türkiye bizi konuştu. Şimdi ise dünya çiçek devleri ünümüzü duydu ve bizlerle işbirliği yapmaya başladı” dedi.

Hollandalılar da "Büyükşehir modelini" uygulayacak

Almanya’da katıldıkları bir fuarda Hollandalı firmalarla yaptıkları görüşmeler sonucunda bu ülkeye süs bitkisi pazarlamaya başladıklarını belirten Sümerkan, şöyle devam etti: “Firma yetkilileri Bayındır’a gelip ürünlerimizi gördü, kalitemizi beğendi. Şimdi ise Hollanda’ya süs bitkisi gönderecek ilk tırımızı yolladık. Firma ile anlaşmamız ilk etapta 2 bin 500 adet ve 100 çeşit çalı grubu üzerine. Ancak firma yetkilileri gelecek senelerde de bizimle çalışacaklarını söyledi. Hollandalılara kendi çalışma modelimiz olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği mevsimlik çiçekte sözleşmeli üretimi anlattık. Bu sistemi çok beğendiler. Seneye İzmir’de, tıpkı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz model gibi, kendileri için çalı grubu üretmemizi teklif ettiler. İzmir modeli sadece Türkiye’de değil, Hollanda’da da benimsendi. Bu yolu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu açtı. Bize de Avrupa’ya adım adım koşmak düştü.”

Hollanda için tohum da üretiyorlar

Süs bitkisi ihracatının yanı sıra, 30 yıldır siklamen çiçeği tohumu üreten Hollandalı bir firmayla 5 yıllık alım sözleşmesi de imzalayan BAYÇİKOOP, önemli bir AR-GE çalışması sonucunda geliştirdiği siklamen tohumlarını Hollandalılar için hazırlamaya başladı. Dünyanın en büyük çiçek ihracatçı ülkesi olarak pazarda ezici bir üstünlüğü bulunan Hollanda’yla yapılan bu anlaşma, hem Bayındırlı çiçek üreticileri hem de Türkiye çiçekçilik sektörü için de tarihi bir dönüm noktası oldu.