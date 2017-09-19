Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 13:33

Bayındırspor sezonu açtı

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Bayındırspor, sezon açılışı sonrası maçında, Ceyhan Altınyıldızspor’a 2-1 mağlup olurken, yeni sarı kırmızılı ekip baskılı futbolla da dikkatleri üzerine çekti.

Bayındırspor sezonu açtı

19 Eylül 2017 13:33


Süper Amatör Ligde mücadele eden Bayındırspor, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Bayındırspor Şehir Stadyumunda yapılan maç öncesi ise yeni sezon açılışı kurban kesilerek ve dualarla gerçekleştirildi.


Sarı kırmızılı ekip, daha sonrada Ceyhan Altınyıldızspor ile özel bir maçta karşı karşıya geldi. Baskılı futbolla göz dolduran takım, Ceyhan Altınyıldızspor’a ise 2-1 yenilmekten kurtulamadı.


Açılış töreninde konuşan Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, "Bayındır spor olarak ilçemize bu sezon başarıyı getirerek, en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum” dedi.


Kulüp Başkanı Ali Doğu ise takımdan şampiyonluk beklediklerini söyledi. Ali Doğu, "Yeni açılan futbol sezonunun öncelikle takımımıza başarı getirmesini diliyorum. Bayındırspor olarak ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek için gerek oyuncularımız, gerek teknik heyet ve gerekse taraftarlarımızla var gücümüzle mücadelemizi en iyi şekilde sürdüreceğiz. Süper amatörde şampiyona için, ardından mücadelemizi önce BAL liginde sürdürmek istiyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Çarşamba
    Açık
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç