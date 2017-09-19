Bayındırspor sezonu açtı

Süper Amatör Ligde mücadele eden Bayındırspor, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Bayındırspor Şehir Stadyumunda yapılan maç öncesi ise yeni sezon açılışı kurban kesilerek ve dualarla gerçekleştirildi.

Sarı kırmızılı ekip, daha sonrada Ceyhan Altınyıldızspor ile özel bir maçta karşı karşıya geldi. Baskılı futbolla göz dolduran takım, Ceyhan Altınyıldızspor’a ise 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Açılış töreninde konuşan Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, "Bayındır spor olarak ilçemize bu sezon başarıyı getirerek, en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum” dedi.

Kulüp Başkanı Ali Doğu ise takımdan şampiyonluk beklediklerini söyledi. Ali Doğu, "Yeni açılan futbol sezonunun öncelikle takımımıza başarı getirmesini diliyorum. Bayındırspor olarak ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek için gerek oyuncularımız, gerek teknik heyet ve gerekse taraftarlarımızla var gücümüzle mücadelemizi en iyi şekilde sürdüreceğiz. Süper amatörde şampiyona için, ardından mücadelemizi önce BAL liginde sürdürmek istiyoruz” dedi.