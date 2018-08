Bayraklı 17 Ağustos’u unutmadı

Olası felaket anında Bayraklı’dan dünya ile iletişim koordinasyonu sağlayabilen yetkililer, etkinlik kapsamında farklı illerde bulunan merkezlerle iletişim sağladı. Ayrıca AKUT ve TRAC İzmir Şubesi Bayraklı Sevgi Yolu’nda stant açarak, vatandaşlarda deprem bilincini geliştirmeye yönelik çalışma yaptı.

Amatör telsizciler, 17 Ağustos depreminin 19. yıldönümünde, Bayraklı Belediyesi tarafından Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi’nin kullanımı için tahsis ettiği 75’inci Yıl Mahallesi’ndeki merkezde tüm Türkiye’yi kapsayan telsiz ağıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Gönüllülük esasıyla çalışmalarını sürdüren şube çalışanları her an evlerinden veya merkezden illere ve buradaki kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine haber ulaştırarak birbirleriyle koordinasyon sağlıyor.

Elektrik gitse de iletişim kesilmiyor

Bayraklı Belediyesi’nin TRAC’a tahsis ettiği ilçenin en yüksek noktasından Türkiye ve dünyanın her yerine ulaşılabildiklerini belirten Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan, “Şu anda istasyonumuzda bulunan mevcuttaki telsizlerimiz ile dünyanın birçok noktasına haberleşme imkanı sağlamaktayız. Özellikle AFAD acil durumlarında deprem, sel, yangın ve bu tarz felaketlerde haberleşme alt yapısının sustuğu anda biz devreye giriyoruz. Şuan yaptığımız çalışmalarla Çanakkale, İstanbul, Marmara Yarımadası, Yalova, İzmit bölgeleri yüzde yüz kapsama alanımızda. Geçmişte yaşanılan İzmit, Van, Erzincan depremi gibi ülkemizi sarsan konularda haberleşme desteği amatör telsizler sayesinde sağlanmıştır. Özellikle de İzmit depreminde ilk veriler amatör telsizciler sayesinde bölgemize intikal etti ve buradaki yardımlar o bilgiye dayanarak İzmit’e gönderildi. Bizim buradaki yaşatmaya çalıştığımız şey gönüllülük esasıyla her an evimizdeki istasyonlarla illere ve buradaki kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine haber ulaştırarak birbirleriyle koordinasyonu sağlamak. Bunu merkezden, evimizdeki istasyonlardan hatta elimizdeki el cihazlarıyla bile yapabiliyoruz. Bölgede elektrik kesintisi olsa bile radyolar sussa bile bizim sistemlerimiz çalışmaya devam edecektir. Bulunduğumuz bina Bayraklı Belediyesi’nin bize tahsis ettiği AFAD haberleşme istasyonu ve bu tarz iletişimlere çok müsait. Bize verilen imkanlarla çok daha iyiye gidecektir. Buradaki yaptığımız çalışmaların tamamını Belediye başkanımıza aktardığımızda bize bu bina ve alanı tahsis etti. Bunun için kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.

Bölge için önemli merkez

Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi yetkilisi Tuncay Altundağ ise, “Deprem Etüt Merkezi Türkiye’de ilk kez yaptığı projelerle yerel ve ulusal anlamda ciddi ses getiren çalışmalara imza attı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama Merkezi ile ilgili bir çalışmamız oldu. Aynı zamanda şuanda Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ile iş birliği içerisindeyiz. Şu anki durumda İzmir’den İstanbul’a kadar kesintisiz bir iletişim sağlanmakta. Arama kurtarma, müdahale anlamında birçok kurum çalışmalar yapıyor ve göz önünde oluyor fakat bir de bu işin gizli mutfağı var. Bu gizli mutfağı da haberleşme oluyor. O nedenle burası ciddi anlamda önem arz ediyor. Öncelikle tabiki İzmir Bayraklı bölgesinden başlayarak, tüm bölgeye ciddi anlamda yarar sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Deprem Standı Kurulu

Öte yandan Bayraklı Belediyesi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve TRAC İzmir Şubesi Bayraklı Sevgi Yolu’nda ortak bir stant açtı. ‘17 Ağustos’u unutma’ başlığı altında bir araya gelen üç kurum vatandaşlara deprem gerçeğini anlatan broşürler dağıttı. Ziyaretçilere binalarının sağlamlığını test etme açısından bilgiler verilirken, amatör telsizciler de iletişimin önemini anlattı.