Bayraklı Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

Türkiye’nin farklı illerinden satıcıların geldiği kurban pazarında hararetli pazarlıklar başlarken, zabıta ekipleri hayvanların sağlıklı ve yasalara uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaçan hayvanların yakalanması için her an teyakkuzda.

Erzurum’dan Kars’a, Aydın’dan Muş’a kadar ülkenin çeşitli yerlerinden gelen satıcılar Kurban Bayramı için Bayraklı Belediyesi Doğançay kurban satış ve kesim yerine geldi. Pazarı ziyaret eden vatandaşlar da sıkı pazarlıkların ardından kurbanlıklarını almaya başladı. Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri pazardaki satış yerlerinin işleyişini sürekli kontrol altında tutarken aynı zamanda pazara getirilen hayvanların küpe numaralarını tek tek inceleyerek, Bayraklı İlçe Tarım Müdürlüğü’nden gelen listeyle eşleşip, eşleşmediğinin kontrolünü yapıyor. Böylece kurbanlıkların yasaya uygunluğu ve sağlıklı olup olmadığı kontrol edilmiş oluyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de 18 ağustostan başlayarak, bayramın son gününe kadar kaçan hayvanların yakalanması için her an teyakkuzda olacak. Öte yandan Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden oluşan "Kurban Kontrol ve Denetim Birimi" ise komisyonlarca belirlenen sokak cadde ve alanların dışında izinsiz kurbanlık satışı ve kesimin yapılmaması için gerekli uyarılarda bulunacak. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlara cezai işlemler uygulanacak.

"Vatandaşlarımız kurban alırken rahat olsun"

Vatandaşların gönül rahatlığı ile sağlıklı kurban almalarını sağlamak için gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Vatandaşlarımız kurban alırken kafalarındaki tüm soru işaretlerinin giderilmesi için her türlü tedbiri titiz bir çalışma ile problem olmaktan çıkardık. Zabıta ekiplerimiz ve veteriner hekimlerimiz gerekli kontrolleri yapıyor. Temizlik bizim için önemli. Bunun için özel bir ekip oluşturduk. Bayramın son gününe kadar çalışmalarımız devam edecek” dedi.