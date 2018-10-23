Bayraklı Belediyesi'nde Ayaklı Kütüphane

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, çocuk ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlıklarını kazandırmak ve gelişimlerini sağlamak amacıyla farklı projelere imza atmaya devam ederken, ‘Ayaklı Kütüphane' projesiyle kütüphaneyi belediye çalışanlarının ayağına getirdi.

Belediye binasında çalışan personelin yoğun iş temposu ve günlük hayatlarındaki koşuşturması nedeniyle kütüphanelere gidemediğini ve istediği kitapları yerinde görüp alamadığını fark eden Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, ‘Ayaklı Kütüphane' projesiyle kütüphaneyi çalışanların ayağına getirdi. En çok okunan kitapların yer aldığı raflardan istediklerini alabilen belediye personeli, ilk günden itibaren ilgi gören ‘Ayaklı Kütüphane' projesiyle evde boş vakitlerini daha değerli hale getiriyor. Bina içindeki tüm birimleri haftanın iki günü dolaşacak olan ‘Ayaklı Kütüphane' ile çalışanlar mesai dışında okumak için aldıkları ödünç kitapları 15 gün içinde okuyup, tekrar iade ederek yenilerini alabilecek. Çalışanların istediği; fakat ‘Ayaklı Kütüphane' yer almayan kitapların, merkez kütüphanelerden temin edilerek sürekli güncelleneceği ifade edildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, binada çalışan personel için ‘Ayaklı Kütüphane' projesini başlattıklarını ifade ederek, "Proje ile çalışanlar istedikleri kitapları bulma şansını yakalarken evlerinde okudukları bu kitaplarla iş stresini atarak gelişimlerine katkı sağlayacak. Projemiz çalışanlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bayraklı'nın mahallerinde başlattığımız kitap okuma alışkanlıklarını çalışanlarımızla sürdürmek bizi son derece memnun ediyor" dedi.