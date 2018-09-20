Bayraklı Belediyesinden başarılı öğrencilere burs desteği

Bu kapsamda belirlenen bin 101 öğrenciye ödemeler yapılmaya başlandı. İlk başvuruları 2010 yılında yapılan projeyle bugüne kadar toplam 8 bin 858 öğrenciye maddi destek sağlandı.

İlk, orta ve lise öğrencilerini kapsayan proje çerçevesinde bu yıl bin 101 öğrenciye burs dağıtımlarına başlandı. Başarılı öğrenciler, eğitim sezonunu tamamlayıp elde ettikleri puanlar ve başarı belgeleriyle müracaatlarını gerçekleştirenler arasından belirlendi. Burs ödenekleri ise; not ortalaması 70-75 arasında olan öğrencilere 600 TL, 75-80 arasına 700 TL, 80-85 arasına 800 TL, 85-90 arasına 900 TL, 90-95 arasına 950 TL ve 95-100 arasına da bin lira olarak açıklandı. 2011 yılında bin 195, 2012'de 950, 2013'de 999, 2014'te 984, 2015'te bin 394, 2016'te bin 122 ve 2017'da bin 113, 2018'de ise bin 101 başarılı öğrenci burs alma hakkı kazandı.

“Her şey çocuklarımızın başarısı için”

2010 yılından bu yana düzenli olarak başarılı öğrencilere burs desteğinde bulunduklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bayraklı'da biz eğitime destek verdikçe başarı elde ediyoruz. Bunun en somut örneğini BAYSEM'de üniversite ve liselere yerleştirmede yakaladığımız yüksek yüzde ile görüyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza sahip çıkarak onların başarılarına katkı sağlıyoruz. Onların bu katkıları değerlendirerek başarılı sonuçlar elde ettiğini görmek de bizi son derece mutlu ediyor. Her şey onlar için” dedi.