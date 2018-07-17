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17 Temmuz 2018 11:16

Bayraklı halk oyunlarında Avrupa’ya açılıyor

Son iki yılın Türkiye Şampiyonu Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibi, bu yıl Artvin’de düzenlenen finallerden ikinci olarak döndü.

Bayraklı halk oyunlarında Avrupa’ya açılıyor

17 Temmuz 2018 11:16

Üstün başarılarını Avrupa’da devam ettirmek isteyen ekibi Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da yalnız bırakmadı. Kupalarını kendisine armağan eden gençlere seslenen Başkan Karabağ, “Türkiye’de seçimle ve yarışla sonuç alma dönemi yavaş yavaş yok oluyor. Bizim takımımız Türkiye seviyesinin üstünde bir takım. Biz Avrupa’yı hedefleyelim” dedi.


Bayraklı Belediyesi halk oyunları ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun Artvin’de düzenlediği Gençler Türkiye Finali’nde Artvin ekibinin ardından ikinci oldu. Son iki yılın Türkiye Şampiyonu ekip ayaklarının tozuyla kendilerini Artvin’e kadar gelerek destekleyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ı ziyaret ederek kupayı getirdi. Başkan gençleri ve teknik ekibi belediye meclis salonunda ağırladı.



Karabağ’dan ekibe tebrik


Tüm ekibi başarılarından dolayı tebrik eden Karabağ, “Oyununuz açısından hepinizi kutlarım. Her yıl gibi bu sene de mükemmel oynadınız. Türkiye’de seçimle ve yarışla sonuç alma dönemi yavaş yavaş yok oluyor. Dolayısıyla aldığınız sonuca bakmadan kendinizi başarılı olarak bir kenara yazabilirsiniz. Bir şampiyona iki yıl üst üste aynı şehirde olmaz. Ayrıca ilke olarak finale kalan takımların ilinde maç olmaz. Baştan her şey yanlış” dedi.



“Hedef Avrupa olsun”


Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin Türkiye seviyesinin üstünde olduğunu vurgulayan Başkan Karabağ, “Bu kadar emek veriyorsunuz 1 yıl önceden çalışmaya başlıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte uluslararası seviyede ciddi bir yarışma önerin. Biz Avrupa’yı hedefleyelim. Profesyonel bir ekibiz. Onların arasında sizin yarışmanıza üzüldüm. Bir yıl emek veriyorsunuz sıcak var, salon yeterli değil, çocuklar duvara çarpıyor... Bizim gönlümüzde siz her zaman birincisiniz. Ama Türkiye’nin gidişatı iyi değil. Her yere siyaseti bulaştırdılar. Diğer illere gösterilere gidelim. Bu aynı zamanda ilçenin tanıtımı ve prestiji açısından da iyi olur. İstediğimiz yere gideriz Avrupa’yı da turlarız. Yurtdışında daha iyi işler yaparız” diye konuştu.


Başkan Hasan Karabağ ve folklorcular daha sonra belediye önündeki Atatürk anıtında buluştu. Anıt önünde kısa bir temsil yapan folklorcular kupa ve Başkan Hasan Karabağ ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




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