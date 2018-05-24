Bayraklı sokakları asfaltlanıyor

İlçede 2018 yılı içinde bu zamana kadar 19 bin 200 metrekarelik yola asfalt serilirken, yamalarla birlikte yollara toplam 9 bin ton sıcak asfalt dökülecek.

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde başlatılan asfalt seferberliği kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri asfaltlama faaliyetleri kapsamında mahallelerin sokaklarını asfaltlayarak, yeniliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan vatandaşların yaşam standartlarını artırmak için yeni yol açarken bir yandan da bozuk olan yolları onarma işlerine devam ediyor. İlk etapta yol kazıma işlemlerini tamamlayan ekipler, sokak ve caddeleri asfalt dökümüne hazır hale getirdi. Ardından asfalt serimine başlayan ekipler yeni yol hatlarında da yol düzeltme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt dökümüne başladı. Ekipler bu kapsamda 2018’in ilk 5 ayında yolları 5 bin 200 ton sıcak asfaltla yenilerken, çalışmalar devam ediyor.

Bozulan yollar yenileniyor

Havaların mevsim normallerine dönmesiyle kış aylarında bozulan yolların tek tek onarılmaya başlandığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Ekiplerimiz acil yapılması gereken yollardan başlayarak bir dizi asfalt çalışması yapıyor. Kimi yolları düzeltme çalışması bittikten sonra kimisini de var olan asfaltı kazıdıktan sonra asfaltlıyoruz. Şimdiye kadar yamalarla birlikte 5 bin 200 ton asfalt dökülmüş ve toplamda 9 bin tona ulaşacak bu rakam. Önceliğimiz ihtiyaç duyulan sokak, cadde ve diğer alanların onarım ve yenilemelerini tamamlamak” dedi.