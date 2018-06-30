Bayraklı sokakları pırıl pırıl

İlçe sokaklarını tek tek gezen ekipler, yürüttüğü hijyen çalışması kapsamında, çöp konteynerlerinde boyama, bakım, onarım ve yenileme yapıyor.

Bayraklı’nın tüm cadde ve sokaklarında titiz bir çalışma yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizliğin yanında bakım, onarım, güzelleştirme çalışmaları da gerçekleştiriyor. Tüm sokaklardaki hasarlı çöp konteynerleri elden geçirilirken aynı zamanda boyama, yıkama, bakım ve onarımı da yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise yol üzerinde oluşan yabani otları temizleyerek, böcek ve haşerelere karşı da önlemler alıyor. Özellikle çocukların vakit geçirdiği park ve oyun alanlarında çalışmalar sürerken, oyun grupları, zemin, yeşil alanlar ve çöp bidonları haşerelere karşı ilaçlanıyor.

Vatandaşların daha temiz bir çevrede rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için çalıştıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “2009 yılından bu yana özellikle temizlik konusunda adından söz ettiren bir ilçe haline geldik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarının gelmesiyle ekiplerimiz tüm cadde ve sokaklarımızdaki çalışmalarını hızlandırdı. Park alanları ve yol üzerinde bulunan yabani otlar temizleniyor, çöp kutuları ve konteynerlerinin bakım ve onarımını yapılıyor. Amacımız vatandaşlarımıza daha güzel bir Bayraklı oluşturmak” dedi.