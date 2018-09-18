Bayraklı yeni yeteneklerini seçti

Osmangazi hizmet binası tiyatro salonunda gerçekleştirilen seçmelere adaylar bu yıl da yoğun ilgi gösterdi.

Her kesimden vatandaşın ilgi alanına göre kurslar düzenleyerek, ilçenin kültürel ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlayan Bayraklı Belediyesi, halk oyunları, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, yetişkin ve çocuk tiyatrosu ile çocuk korosu gibi alanlarda kurs görecek adaylar için seçmeler düzenledi. Yüzlerce kişinin heyecanı kimi zaman yüzüne kimi zaman sesine yansıdı. Adayların sergiledikleri performanslar profesyonelleri aratmadı.

Halk oyunlarının her yıl Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girdiğini dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, yetişkin ve çocuk tiyatrosu ile çocuk korosu alanlarında sanata gönül verenleri bir araya getiriyoruz. Bünyemizde bulunan uzman eğitmenler tarafından verilen kursların ardından başarılı sonuçlar alıyoruz. Kursiyerlerimiz aldıkları eğitimin sonucunda hünerlerini yıl içinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde sahneleme imkanı buluyor. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Kültüre ve sanata yönelmek ve buralarda kendini geliştirmek isteyen herkesi kurslarımıza bekliyoruz” dedi.