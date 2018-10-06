Bayraklı'da 15 bin kişilik aşure

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da aşure kardı, vatandaşlara ikram etti.

Bayraklı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı bu yıl Manavkuyu Migros Cafe, Gümüşpala Atatürk Heykeli, Yamanlar Üç Fidan Heykeli, Yeni Girne Pazar yeri, Bayraklı Sevgi Yolu, Çay Mahallesi Sancak Camisi önünde yapıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da dağıtım yapılan noktalara giderek, aşure karıp vatandaşlara ikram etti.

“Geleneğimiz sürecek”

Bayraklı Sevgi yolundaki aşure etkinliğine katılan Başkan Hasan Karabağ, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da aşuremizi kardık. Yine ilçemizin farklı noktalarında ilçe sakinlerimize aşure ikram ettik. Belediye olarak bu geleneğimizi sürdüreceğiz” dedi. Başkan Karabağ etkinlik sonrası vatandaşlarla sohbet edip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.