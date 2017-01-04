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04 Ocak 2017 10:35

Bayraklı’da 18 bin kişiye ücretsiz diş tedavisi

Bayraklı’da 18 bin kişiye ücretsiz diş tedavisi

04 Ocak 2017 10:35

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, belediyenin projesi kapsamında 2016 yılında 18 bin 332 kişiye ücretsiz diş tedavisi yapıldı.
Sağlık alanında vatandaşlara yönelik sunduğu ücretsiz hizmetlerle dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, ağız ve diş sağlığı tedavisinde rekora koştu. Adalet ve 75’inci Yıl Mahallesinde iki, Nafiz Gürman Kültür ve Sağlık Evi, Gümüşpala Düğün Salonu ve İhsan Alyanak Kültür Merkezinde toplamda 7 ağız ve diş sağlığı merkezinde hizmet veren belediye, projeleri kapsamında 2016 yılında 18 bin 332 kişinin ücretsiz tedavisi gerçekleştirildi.
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, sağlık alanında vatandaşlara ücretsiz hizmet sunduklarını belirterek, “Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Biz de burada yola çıkarak vatandaşımızın sağlığıyla yakından ilgileniyoruz. Polikliniklerimizde ücretsiz muayene hizmetimiz var. Ücretsiz hasta nakil, evde bakım projelerimizle ilgili olumlu dönüşler alıyoruz. Diş tedavisi konusunda önemli bir yol kat ettik. Ağız ve diş sağlığı merkezi sayımızı yediye çıkardık. Burada kaliteli malzemeyle vatandaşlarımızın tedavisini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda merkezlerimize gelen hasta sayısı 10 bin iken şimdi 20 binlere dayandı. Bu bizim açımızdan oldukça sevindirici bir durum. Merkezlerimiz randevu sistemiyle çalışıyor. Buraya gelen vatandaşlarımızdan sadece nüfus cüzdanı bilgileri isteniyor. Diğer ilçelerden de diş tedavisi için merkezimize gelen çok sayıda vatandaş var. Sağlık deyince akla gelen bir belediye olma yolunda ilerliyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.



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