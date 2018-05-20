Bayraklı’da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamaların finalinde sevilen sanatçı Candan Erçetin verdiği konserle hayranlarına güzel bir akşam yaşattı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayraklı Belediyesi yine anlamlı bir etkinliğe imza attı. İlçede bir gelenek haline gelen etkinliklere binlerce cumhuriyet, bayrak ve Atatürk sevdalısı katıldı. Bayraklı Belediyesi Migros Kafe önünde bir araya gelen binlerce vatandaş Şehit Hakan Uysal Parkı’na kadar yürüdü. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın yanı sıra eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri, Bayraklı ve diğer ilçelerden binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş boyunca yüzlerce metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı. Bando eşliğinde marşlar okuyarak yürüyen korteje iş yerlerinden esnaf ve çok sayıda vatandaş da evlerinin camlarından, balkonlarından alkışlarla destek verdi. Kutlamaların finalinde sevilen sanatçı Candan Erçetin verdiği konserle hayranlarına güzel bir akşam yaşattı.

“Vatansız asla”

Kortej sonrası coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Karabağ, “İçinde bulunduğumuz park Şehit Hakan Uysal Parkı. Mustafa Kemal’in askerlerinden birinin şehit olduğu ve isminin verildiği parktayız. Bayraklımızda çok şehidimiz var bugünlerde ve parklara isimlerini vermek zorunda kalıyoruz. Ama Kurtuluş Savaşında kalmadığı gibi onların kanı yerde kalmayacak. Sevgili Atatürk 99 yıl önce 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulusal Kurtuluş Savaşı vermek için çıkmıştı ve sonuçta 9 Eylül’de başladığı yerde bu savaş bitmişti. Kurtuluş Savaşı sonrası sevgili Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni şöyle tarif etti, “Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk halkı kurmuştur, bu halka da Türk milleti denir” demiştir. Bu Türk milleti tarifinin içinde asla ırkçılık yoktur. Asla bir mezhep yoktur. Irkı, mezhebi ne olursa olsun, ulusal kurtuluş savaşı vermiş bir coğrafyanın insanlarıyız. Bizim bir özelliğimiz var; biz işsiz kalırız, aç kalırız, kıyafetsiz yaşayabiliriz ama vatansız asla. Biz onun bunun ülkesinde yaşayamayız. Onun için Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi bizlere emanet etti” dedi.

“Camide vaaz veren tek cumhurbaşkanı Atatürk’tür”

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İslamı en güzel tarif eden bir cumhuriyet kurduğunu vurgulayan Karabağ, “Ramazan ayında 19 Mayıs’ı kutluyoruz. İlk meclisi bir cuma günü Kur’an’la ve dua ile açmıştır sevgili Atatürk ve Kurtuluş Savaşından sonra bin 500 camiyi tamir ettirmiştir. Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde Yunanlıların yıktığı bir camiyi yeniden yaptırmış ve ismi Atatürk Camisi olmuştur. Cuma günü camide vaaz veren tek cumhurbaşkanıdır. Yıl 1923 Şubat’ın 7’si Balıkesir Zağnospaşa Camisi’nde Türkiye’nin ilk ve tek cumhurbaşkanı o zaman cuma vaazı vermiştir. İslamı ve Müslümanlığı dünyanın çağdaş ülkeleri seviyesinde yaşatan bir büyük devrimcidir. Amerika ve işbirlikçileri İslam dünyası üzerinde zıplayadursunlar. Irak’taki bir Şii devlet adamı, ‘keşke Atatürk gelse de laikliği getirse’ demiştir” diye konuştu.

“Bayraklı’yı sizler markalaştırdınız”

“Bayraklımız Atatürk ve bayrak sevgisiyle sizin sayenizde markalaşmıştır” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Karabağ, “Türkiye’nin neresine giderseniz gidin ‘İzmir’den geliyoruz’ dediğinizde size ‘Bayraklı’dan mı?’ diye soracaklardır. Geçen yıl yaptığımız 29 Ekim etkinliğinde, yandaşı kardeşi 22 televizyon kanalının haberlerinde birinci olarak, 1 saat 45 dakika Bayraklı’daki sevgili Atatürk resmi haber olmuştur. Bayraklı Atatürk’le gurur duyuyor” diye ifade etti. Karabağ konuşmasını Nazım Hikmet’in ‘Akın var’ şiirinin dizleriyle tamamladı. Başkan Karabağ, şiiri vatandaşlarla birlikte okudu.

Bayraklı’da Candan Erçetin rüzgarı

Kortej yürüyüşünün ardından Smyrna Meydanı’nda sahne alan sevilen sanatçı Candan Erçetin, bu kez şarkılarını Bayraklı ve İzmir’in çeşitli ilçelerinden gelen hayranları için seslendirdi. Ünlü sanatçı sahneye elinde Türk bayrağı ve kırmızı elbisesiyle çıktı. Alanı dolduran binlerce kişi konser boyunca birbirinden güzel şarkılar eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı.