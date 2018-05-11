Bayraklı’da 6 noktaya iftar çadırı

Çadırlarda her gün 3 bin vatandaş misafir edilecek.

Bayraklı Belediyesi 15 Mayıs’ta başlayacak Ramazan öncesi hazırlıklarını tamamladı. 10 yıldır Ramazan ayında kurulan iftar çadırlarında vatandaşlar oruçlarını açacak, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da bu çadırlarda vatandaşlarla birlikte olacak. Bayraklı’da Ramazan çadırları; Bayraklı Merkez Mahallesi, (Şehit Hakan Uysal Sokağı Futbol Sahası) Osmangazi Mahallesi (İbrahim Ethem Caddesi No:35-8’nolu Aile Sağlığı Merkezi yanı), Alparslan Mahallesi (Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri), Nafiz Gürman Mahallesi (Taziye Evi- Kubilay Caddesi No: 73), Yamanlar Mahallesi (Üç Fidan Anıtı-7348 Sokak Nazım Hikmet Rekreasyon Alanı) ve Gümüşpala Düğün Salonuna (7037 Sokak) kurulacak.

Öte yandan Bayraklı Belediyesi Ramazan ayı öncesi ibadethanelerin temizliğini de sürdürüyor. İlçedeki tüm cami, cemevi ve kiliseyi belli periyotlarla temizleyen ekipler, Ramazan ayı öncesi camileri pırıl pırıl yaptı. Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını Ramazan boyunca sürdürecek.

“Yine hep birlikte olacağız”

Ramazan ayının birlik beraberlik, dayanışma ve bereket ayı olduğunu vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar çadırlarımızda binlerce vatandaşımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız. Hep birlikte oruç açacağız. Bu mübarek ayın barış ve huzur getirmesini temenni ediyor, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.