Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 12:15

Bayraklı’da amatöre destek sürüyor

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu amatör futbol kulüpleri yönetici ve antrenörleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bayraklı’da amatöre destek sürüyor

07 Haziran 2018 12:15

Bayraklı’da düzenlenen etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Amatör kulüplere her zaman desteğimiz sürecek” dedi.


Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar yemeğine, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, TÜFAD Şube Başkanı Dr. Şaban Acarbay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF İzmir İl Temsilcisi Tuncay Taşpınar, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Cüneyt Meral Baysal ve saha komiserleri, İzmir Amatör Futbol Kulüpleri Dernek Başkanı Efkan Muhtar ile İlçe Dernek Başkanları ve Amatör Futbol kulüplerin Başkanları, yöneticileri ve antrenörleri katıldı.


İftar’ın ardından ilk olarak konuşan İzmir (ASKF) İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın, “Düzenlediğimiz iftar yemeğine katılan tüm amatör futbol kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca sporun dostu olan ve her zaman amatör futbolu destekleyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’a da sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.


Yatkın’ın ardından katılımcılara seslenen Başkan Karabağ ise, “Biz amatör futbolun içinden geldiğimiz için yaşanan sıkıntıları, sorunları iyi bilenlerdeniz. O nedenle amatör kulüplere her zaman desteğimizi sürdüreceğiz. Bayraklı’da bu salonu spora açmıştık. İnşallah görev sürem sonuna kadar sporla ilgili tüm etkinlikleri buraya bekliyorum sizleri hep burada görmek istiyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    37°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç