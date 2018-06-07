Bayraklı’da amatöre destek sürüyor

Bayraklı’da düzenlenen etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Amatör kulüplere her zaman desteğimiz sürecek” dedi.

Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar yemeğine, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, TÜFAD Şube Başkanı Dr. Şaban Acarbay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF İzmir İl Temsilcisi Tuncay Taşpınar, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Cüneyt Meral Baysal ve saha komiserleri, İzmir Amatör Futbol Kulüpleri Dernek Başkanı Efkan Muhtar ile İlçe Dernek Başkanları ve Amatör Futbol kulüplerin Başkanları, yöneticileri ve antrenörleri katıldı.

İftar’ın ardından ilk olarak konuşan İzmir (ASKF) İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın, “Düzenlediğimiz iftar yemeğine katılan tüm amatör futbol kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca sporun dostu olan ve her zaman amatör futbolu destekleyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’a da sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Yatkın’ın ardından katılımcılara seslenen Başkan Karabağ ise, “Biz amatör futbolun içinden geldiğimiz için yaşanan sıkıntıları, sorunları iyi bilenlerdeniz. O nedenle amatör kulüplere her zaman desteğimizi sürdüreceğiz. Bayraklı’da bu salonu spora açmıştık. İnşallah görev sürem sonuna kadar sporla ilgili tüm etkinlikleri buraya bekliyorum sizleri hep burada görmek istiyorum” dedi.