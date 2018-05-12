Bayraklı’da annelere özel etkinlik

Havuz Düğün Salonunda geniş katılımla gerçekleşen organizasyonda anneler gönüllerince eğlenip dans ederken, THM sanatçısı Nilgün Kızılcı’nın sahne aldığı konser kulakların pasını sildi.

Anneler Günü özel etkinliği Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda gerçekleşti. Düzenlenen organizasyona Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve eşi Bahriye Karabağ’ın yanı sıra, belediyenin kadın birim müdürleri, muhtarlar, CHP Bayraklı ilçe kadın kolları yönetici ve temsilcileriyle yüzlerce Bayraklılı katıldı. Türk Halk Müziği Sanatçısı Nilgün Kızılcı’nın verdiği konser katılımcılar tarafından tam not aldı. Etkinlikte gönüllerince eğlenen anneler keyifli bir akşam yaşadı.

“Atatürk’ün kızları hepiniz hoş geldiniz. Biz bu salona erkekleri almıyoruz artık” diyerek konuşmasına esprili dille başlayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Cumhuriyeti hanımlarla kurmuşuz. Cumhuriyeti yıkmak isteyenleri ancak sizinle durdururuz. Bayrağı, cumhuriyeti ve Atatürk’ü siz koruyacaksınız. Artık Bayraklı’da yaşayan olmak, Türkiye’de tanınmış bir ilçede yer almak demek. Eskiden gecekondu deyip geçilen, özellikle Bornovalı bayanlar var burada. Bizi istemediniz, meşalelerle yürüdünüz ama şimdi Bayraklılı olmak ayrıcalıklı oldu. Cumhuriyet kutlamalarının başkenti Bayraklı oldu. 29 Ekim’de Smyrna Meydanı sizi bekliyor. Zeybek oynamak isteyen, gösteriye katılmak isteyen herkesi bekliyoruz. 19 Mayıs’ta da 23 Nisan’da olduğu gibi yine Manavkuyu’daki Park Kafe’nin olduğu yerden başlayarak yürüyeceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Artık nereye gitseniz; İzmir’den geldiğinizi öğrenenler ‘Bayraklı mı’ diye soruyor. Ne mutlu Bayraklılıyım diyene. Ne mutlu İzmirliyim diyene. Ne mutlu cumhuriyetçi insanlarımıza. Ne mutlu sizlere, Anneler Gününüzü kutluyorum” dedi.