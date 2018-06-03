Bayraklı’da Arif Sağ rüzgarı

Birbirinden değerli sanatçıların sahne aldığı gecede saz ekibini Arif Sağ yönetti. 370 kişilik koronun da eşlik ettiği konserde izleyiciler usta sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı. 3 bin 500 kişilik amfi tiyatroya sığmayan vatandaşlar için salonun dışına barkovizyon kuruldu. Binlerce kişi usta isimlerin performanslarıyla unutulmaz bir türkü akşamı yaşadı.

Türk Halk Müziğinin yaşayan efsanesi Arif Sağ yönetimindeki 370 kişilik dev kadronun yer aldığı Bayraklı’daki konserde birbirinden değerli ünlü sanatçılar sahne aldı. Bu dev organizasyona katılım için artan talep sonrası 300’den 370 kişiye çıkarılan koristlerin performansı profesyonelleri aratmadı. Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda ücretsiz gerçekleştirilen konserde vatandaşlar salona sığmadı. Binlerce müziksever gönüllerince eğlenirken, salonun dışına da barkovizyon kuruldu. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve eşi Bahriye Karabağ’ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de katıldı.

Unutulmaz gecede ustalar geçidi

Türk Halk Müziği ezgilerinin kulakların pasını sildiği muhteşem gecede büyük ustaya başta oğlu Tolga Sağ olmak üzere Ali Hikmet Gökçen, Cengiz Özkan, Çağdaş Akıncı, Erdal Erzincan, Erkan Demir, Gani Pekşen, Hüseyin Özdoğan, Hüseyin Turan, Mahmut Karagenç, Muharrem Teniz, Nida Ateş, Onurcan Kaya, Ömer Altuntaş, Özgür Yurteri ve Zeynel Demir sesleri ve sazlarıyla eşlik etti. Etkinlikte Bayraklı Belediyesi, Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı, Aliağa, Gaziemir, Konak ve Karşıyaka Belediyeleri, Özgün Halk Dansları Derneği, Ekin Koleji Veli Korosu, Makine Mühendisleri Odası ve Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği koroları da sahne aldı. Farklı yörelere ait 16 eserin seslendirildiği konserde koristler ve sanatçılar üzerinde Arif Sağ’ın resmi olan tişörtlerle sahneye çıktı.

"Kendinize iyi bir başkan seçmişsiniz"

Konserin sonlarında sazını eline alarak salonu tıka basa dolduran kalabalığa duygu dolu anlar yaşatan usta sanatçı Arif Sağ, yaptığı kısa konuşmada "Gözlemci başkanlar iyi başkanlardır. Seçilmiş başkanların atanmış diğer memurlardan farkı var çünkü başkanları siz atıyorsunuz. Günü geldiği zaman beğenmediğiniz zaman da alıp, başka yere atıyorsunuz. Sizin yetkinizi kimse çiğneyemez. Bence kendinize iyi bir başkan seçmişsiniz. Sizi kutluyorum. Yaptıklarını görüyoruz. Yapacaklarını da anlattı. Bana da söz verdi. Zaten bir konservatuvar projesi de varmış. Başkanım onu yapacak. Allah ömür verirse, ben de açılışına geleceğim. Benimle ilgili hiç korkmayın. Her şey güzel gidiyor. Kolay kolay teslim olmam. Merak etmeyin" dedi.

Başkan Karabağ’dan iki müjde

Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da, "Arif hocam ’bir konservatuvar bekliyorum Bayraklı’dan’ dedi. Daha önce de söylemiştim; bir meclis kararımız var konservatuvar kurmayla ilgili. Bu bölgede bir kültür merkezi yapıyoruz ve adını ’Arif Sağ’ koyuyoruz ve konservatuvarı da orada başlatıyoruz. Yine bu bölgede yakında bir cemevi açıyoruz. Aşık Mahzuni Şerif Cemevimizin açılışına bekliyoruz. Bu güzel gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karabağ’a, Arif Sağ imzalı bağlama

Başkan Karabağ konuşmasının ardından tesbih merakıyla bilinen usta sanatçı Arif Sağ’a gecenin anısına tesbih, plaket ve karakalem çalışmasıyla yapılmış resmini takdim etti. Arif Sağ da Başkan Karabağ’a imzalı bağlama hediye ederek, kısa sürede öğrenmesi temennisinde bulundu. Gecede emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür plaketi verildi. Etkinlikte ayrıca 45 yıllık bir saz ustası da kendi yaptığı özel bağlamayı usta sanatçı Arif Sağ’a armağan etti.